Hernán Drago confirmó su nuevo romance con una foto en redes sociales.

Después de un breve romance con Celeste Muriega y la bailarina Verónica Paschiero , el galán oficializó su noviazgo con María Belén Palenzuela, quien también trabaja como modelo y bailarina.

"‘Estamos saliendo con Hernán, estamos juntos y muy bien’”, habría dicho la bailarina en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen.

María Belén Palenzuela, la nueva pareja de Hernán Drago.

María Belén es hija humorista y productor de teatro Torry Palenzuela y el domingo replicó la imagen que Hernán Drago se animó a subir a su Insta Stories.

Hernán Drago confirmó su nuevo amor con una romántica foto

La ex de Hernán Drago habló del final de su relación

Tras un matrimonio con Bárbara Cudich, Hernán Drago fue vinculado a Celeste Muriega y también a Verónica Paschiero, con quien mantuvo un vínculo por más de un año.

Pero después de la ruptura, la bailarina se refirió a los motivos de su separación y generó confusión porque aseguró que el galán nunca quiso oficializar.

"Cuando nosotros hablamos yo le dije que no entendía la relación, adentro de casa sucedía una cosa y afuera se exponía otra. Empieza a haber esa duda, entonces es verdad o es mentira esto, ya me generó una duda la relación con él y cuando te agarran dudas...., yo sé lo que le di y sé el tiempo que estuvimos juntos, yo soy muy honesta”, dijo en Mitre Live con Juan Etchegoyen.

Verónica Paschiero habló del final de su relación con Hernán Drago.

Al parecer, lo que molestó a Paschiero fueron las declaraciones del modelo en la revista Gente en la que aseguró no estar de novio. "Estoy bien, no importa mi estado. No estoy con nadie puntual, ni de novio" fueron las palabras de Hernán Drago.

"Sentí un destrato público, es esa la sensación, él quería llamar a mi familia pero no, ya está y quizás yo no estoy acostumbrada a esto”, disparó.