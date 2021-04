Hernán Drago, en su mejor momento: de DJ a conductor de su propio programa de TV

Hernán Drago, una de las figuras preferidas de “Bienvenidos a Bordo” de El Trece, sorprendió en su rol de DJ cuando participó del lanzamiento de “Birras & Barbas” un innovador emprendimiento que combina barbearía y bar, ubicado en el shopping Alto Comahue en Neuquén.

Además de someterse a un cambio de look, de la mano de Nicolás Peiretti, propietario de la firma y desarrollador el proyecto, Hernán Drago también se animó a ser DJ por un rato durante algunas sesiones del evento.

Este 2021 comenzó con grandes proyectos para el galán de 44 años, quien seguirá como figura en el ciclo de Guido Kazcka. El modelo y conductor decidió no participar de La Academia este año y será parte del programa “Cambio radical saludable”, un envío combina fitness con tips de alimentación y sale para 29 países del mundo, a través una importante cadena televisiva internacional.

Hernán Drago: su vida amorosa en pantalla

Hernán Drago está separado desde hace ya dos años de Bárbara Cudich , quien fue esposa durante más de 20 años. Desde entonces, el galán fue vinculado a bellas mujeres y fue Celeste Muriega, el romance más actual.

A pesar de que las pruebas son contundentes, el modelo y conductor negó que haya comenzado una relación y, para ir más lejos, también habló de cómo enfrenta su vida personal con terapia.

“Escuché que Hernán Drago va a tres psicólogos, es increíble, pero ¿los tres están juntos cuando te atienden?”, le consultó Guido Kaczka en su programa Bienvenidos a Bordo. “No, por ahí pasan dos meses, no voy a uno y después frecuento durante 15 días a otro y después vuelvo al primero. Consulto a tres, los tres saben de la existencia de los otros”, comentó el modelo.

Luego, Drago se explayó sobre cómo es la terapia que realiza: “Yo voy, con cada uno toco temáticas distintas. Alguno es más de libro, el otro es más espiritual y más terrenal si se quiere, y el otro me conoce desde hace más tiempo... No estoy bien. Son muy buenos, pero esto es a largo plazo, no se soluciona en un día”.