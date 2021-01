Hernán Drago habló de los rumores de romance con Alejandra Maglietti

La bomba del día explotó cuando Juariu (la investigadora de redes) encontró fotos de Alejandra Maglietti desayunando en un reconocido hotel de Cariló y otra imagen de Hernán Drago en la pileta del mismo hotel, entonces lo rumores de romance estallaron por todos lados. ¿Están juntos? ¿Qué pasa entre ellos? Muchos portales comenzaron a hacer correr el rumor pero CARAS Digital fue directo a las fuentes y habló en exclusiva con Hernán Drago quien habló del tema sin problemas.

Resulta que los modelos concurrieron junto a otro grupo de entre 30 y 40 modelos más al "Pinamar Moda Look" que se hace todos los años y ellos fueron de las figuras más destacadas. Ahora, ¿estuvieron juntos en el hotel? La respuesta de Drago fue positiva pero explicó los por qué del asunto que compartieron hotel.

"Viajamos un montón de personas y nos alojaron en diferentes hoteles a Ale y a mi como a otras 30 personas nos tocó el mismo hotel. ¿Si tenemos un romance? ¡Pero no! Nada que ver, somos amigos, conocidos. Es lógico que si estamos en un mismo hotel nos vean charlando o comiendo con una comitiva de personas, ahora nada que ver los rumores de romance que inventaron", comenzó diciendo y siguió...

"Es un delirio. Yo estoy muy bien solo y ella... Bueno ella sabrá con quien está o con quien no está, a lo que voy es que no es asunto mio. Ahora en lo que respecta a los dos, no pasa nada. Sacan conclusiones de la nada, son unos fenómenos", cerró a pura risa, Hernán.

¿Le creemos?

No es la primera vez que los vinculan juntos

En noviembre el modelo y conductor enfrentó los primeros rumores de romance con Alejandra Maglietti. Según informó Sofía Macaggi en "Bienvenidos a Bordo", el morocho estaría saliendo con la ex de Jonás Gutiérrez.

A pesar de esta información certera, Drago se encargó de hacer frente las versiones. "Surge porque en una entrevista nos cruzamos al aire en el programa de Pampita. Y surgió que ella estaba sola, y Caro o alguna de las panelistas dijo, 'bueno, acá lo tenemos a Hernán que está solo'. 'Pero te gusta Hernán, pero te gusta Ale'. Y empezamos sí, es una mujer hermosa, es un chico lindo. Pero pasa que eso fue más una cosa televisiva", confesó ante los trascendidos.

"Más allá de lo que uno ve estéticamente y físicamente, me gusta también su manera de pensar. Pero no pasó nada por ahí también en gran parte por esta presión mediática", agregó.