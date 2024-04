Los rumores de separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen siendo foco de noticias y ahora, la polémica se intensifica con las declaraciones de Yanina Latorre, quien insiste en la separación de la pareja.

A pesar de los aparentes gestos de amor que ambos comparten en las redes sociales, los rumores sobre el fin de su relación fueron confirmados por la prensa peruana.

El detonante de las sospechas fue la reciente celebración del cumpleaños de Tinelli en Madrid, donde estuvo acompañado únicamente por sus cinco hijos, dejando de lado a Milett Figueroa.

"Está tratando de demostrar que todo está bien y que la ama. Si realmente la amara, le hubiese sacado un pasaje de Perú hasta Madrid. No quieren blanquear", expresó Yanina Latorre, quien además insinuó que el principal obstáculo en la relación de Tinelli son sus hijos.

Por qué los hijos de Marcelo Tinelli no quieren a Milett Figueroa

En este sentido, Yanina Latorre aseguró que ninguno de los hijos de Marcelo Tinelli mantiene buena relación con Milett Figueroa.

"Tinelli dice que vos y las hijas no la quieren a Milett", le consultó Ángel de Brito a Yanina en LAM. "Las usa de excusa. Ella está odiada conmigo porque digo que están separados", dijo la panelista.

Yanina aseguró que conversó con Marcelo Tinelli sobre esta relación y también dio los motivos de por qué sus hijas no aceptan a Milett Figueroa. "Él me terminó admitiendo que tienen una futura charla en Buenos Aires. No es que ella hizo algo a las chicas les pareció joven, raro, todo muy rápido. Quizás dicen 'esta es medio trepa'. Ella tampoco hizo nada para ganárselas", disparó.