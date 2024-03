Milett Figueroa habló como nunca de su relación con Marcelo Tinelli: "Estamos viviendo algo hermoso"

Si bien es una actriz, bailarina y conductora muy conocida en su Perú natal, Milett Figueroa Valcarcel llegó a Buenos Aires dispuesta a enfrentar un nuevo desafío. Sin proponérselo, conquistó a uno de los hombres más codiciados del medio: Marcelo Tinelli.

Dueña de una sonrisa que es pura sensualidad posa para CARAS y todo en ella, desde sus piernas eternas y su rostro armonioso, es natural. Se instaló en nuestro país a mediados del año pasado para participar del Bailando y cuando conoció al conductor hubo una conexión tan especial que unos meses después esa atracción se transformó en un noviazgo que los dos viven a pleno. Sensible pero firme, clara y audaz, Milett contó cómo es su vida en Buenos Aires y su relación con el conductor más famoso de la televisión argentina.

La historia de Milett Figueroa

Hija de Martha Valcárcel, es la menor de tres hermanos que viven en Perú, Helmut Lindner y Maia Figueroa Val cárcel. Su papá, Juan Miguel Figueroa Chahade, falleció cuando ella apenas tenía 11 años.

“Soy la más chica de la familia y es la primera vez que estoy lejos de mi madre. Si bien soy independiente desde los 16 años, ella siempre estuvo cerca. Siento que mamá me impulsa porque siempre amó lo artístico. Fue becada en el conservatorio nacional de Lima como mezzo. Estamos muy conectadas, siempre está pendiente y atenta a todo lo que yo hago. Ella estudió dos carreras, Comunicación y Derecho, pero su prioridad siempre fue criar a sus hijos y educarlos. Se dedicó a nosotros y pospuso su sueño, y me empujó a que no deje de soñar y crecer. Ella trabajó en el Ejército y me crio con ese ímpetu y espíritu de mando, por eso yo tengo tanta disciplina en mi trabajo. El amor ha sido clave, porque hay mucha competencia en este medio, así que una tiene que aprender a reinventarse. En febrero pasamos unos días juntas con ella, mi hermana Maia y Marcelo en su casa de Punta del Este. La pasamos increíble.”, confiesa.

Milett Figueroa en exclusiva para CARAS

Si bien tiene modales suaves y una sonrisa perfecta que es pura sensualidad, su carácter es fuerte y su personalidad muy definida. “Soy relajada y muy brava si algo no está bien. No me gusta que usen mi nom bre para cosas que no son claras o ciertas. Ahí saco mi carácter. Aquí en Buenos Aires estoy desarrollando vínculos lindos, reales conocí gente que es pieza clave para no sentirme sola, mujeres creativas, aprendo a ex-plorar cosas nuevas en el ámbito empresarial, me gusta reinventarme y aprender cosas nuevas, Soy muy curiosa. Me guia la intuición y no me gusta el misterio en las personas o que haya algo que descubrir, prefiero la gente simple”, asegura.

Milett Figueroa

—¿Cómo está tu relación con Marcelo Tinelli hoy?

—Cuando comenzamos yo temía que se desvirtúe mi participación en el programa si tenía una relación con el con ductor. Pero con Marcelo hubo una conexión instantánea, es muy atractivo, me fue seduciendo con la seguridad de un hombre que sabe lo que quiere desde el día uno. Hay mucha piel y química entre nosotros y es algo hermoso, real y queremos cuidarlo. Los dos sentimos que no tenía sentido ocultarlo. Los dos somos libres. Me gusta escucharlo y charlamos mucho de todo.



—Se te nota muy enamorada...

—Estamos viviendo algo hermoso. Y me han preguntado por la diferencia de edad y no hemos notado ninguna porque creo que es más prejuicio que otra cosa. Me guío por mi corazón. Y con Marcelo siento algo muy especial, que me quita el miedo y me llena de amor. El me sugiere, me acompaña somos muy compañeros y eso es muy lindo. Estamos pendientes uno del otro.

La artista peruana habló como nunca sobre su relación con Marcelo Tinelli.

—¿Cómo te llevás con sus hijos?

—Son muy respetuosos y amorosos todos. Gente sensible e inteligente. Me ancanta conocerlos.También al “Tirri”, que es como un hermano de Marcelo.



—¿Pensaste en vivir con Tinelli?

—Por ahora no aunque compartimos casi todo. Somos respetuosos uno del otro y nos gusta sorprendernos. Aprendo mucho de él.

—¿Cómo cuidas tu imagen?



—Como de todo. La verdad es que no me cuido en las comidas. Tengo tendencia a bajar de peso. Además me gusta entrenar porque la actividad física me hace bien a la mente. Soy muy coqueta. Me gusta estar cómoda durante el día pero amo producirme para salir. Me encanta alistarme, arreglarme el pelo, maquillarme, usar lindos vestidos y unos buenos tacos. Trato de limpiarme la cara por las noches y me hago una mascarilla para humectar el rostro. En el cabello sólo me hago baños de crema, lo cuido porque cuando vine de Perú en una conocida peluquería me quemaron el pelo y me lo tuve que cortar. También trato de hacer meditación porque me ayuda a for talecerme, a ordenarme.

—¿Sos celosa?



—Si. Pero sin llegar a ser tóxica.

Milett Figueroa



—En el terreno profesional ¿qué te gustaría hacer?

— Me gusta actuar y me preparé para eso. Hice varias películas, teatro y televisión. Amo la actuación, el baile y la pasarela. Me gusta el cine y la moda. Me gustaría explorar el mundo de la conducción. Me encanta aprender y estar conectada con lo que me rodea. Voy paso a paso con eso y siempre estoy abierta a trabajar. Lo que me importa es que me atraiga la propuesta.

Milett Figueroa



—¿Cómo pasás los fines de semana?

—Soy básica en cuanto a programas del finde. Me gusta ver una buena película, salir a comer a restaurantes, probar y disfrutar una buena comida y charlas en casa un domingo, prender un palo santo o pasar un día de playa. Como buena peruana, me gusta comer bien. Necesito enamorar el paladar. Disfruto mucho comiendo algo rico. Marcelo es un gran anfitrión y muy buen cocinero. La comida italiana me encanta y él la prepara muy bien. Amo las pastas y la milanesa a la napolitana. Este verano estuvimos en Punta del Este. A mi me encanta el mar. En Perú iba mucho a las playas de Máncora, bien al norte casi al límite con Ecuador. Conecto mucho con la naturaleza.

—¿Te sentiste sola cuando te instalaste en Buenos Aires?

—Extrañé mucho a mis perros Mota y Owy, un bull dog francés. Allá tenía una chica que trabajaba conmigo, y a mi mamá muy cerca. Aquí empecé de cero, una experiencia nueva, me costaba aprender a solucionar los problemas sola. A veces me sentía una mujer experta y a veces una niña pero hice un grupo muy lindo de gente a mi alrededor.

—¿Sos creyente?

—Creo en Dios. Es una energía poderosa en mi vida y me he apoyado mucho en él. Y me ha dado calma y sosiego. Mi padre falleció a mis 11 años y no lo asimilé en ese momento. No fue fácil. Mi mamá tuvo que llevar sola a sus tres hijos adelante.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.



—¿Te gustaría tener hijos?



—Si, primero quisiera cumplir algunos objetivos y proyectos que tengo en mente y cuando tenga esa bendición dedicarme. a ellos a full. Dedicarme de lleno como lo hizo mi madre con nosotros. Me he formado artísticamente, filmé cinco peliculas, una coproducción con América y Telefé, filmé películas en España (Andalucía) que fue premiada en Sitges. Disfruto de hacer teatro musical, me gusta el escenario, la tele es enriquecedora, puedes mostrarte como eres, con tus días buenos y tus días malos. Me gusta que las demás personas me puedan enseñar algo nuevo en el mundo artístico, hacer cosas nuevas. Exploro mi creatividad. Quiero compartir con mi

público, tengo una relación muy fuerte con mis seguidores. Siento que de todas las experiencias se aprende. Me encanta la exploración y el juego, interpretar perso nalidades en la actuación, el escenario, siempre muy pegada al arte y me preparépara eso.

—¿Qué proyectos tenés para este año?

—Tengo un viaje de trabajo y dos proyectos en mente para hacer. Aún no puedo comentar esto. Hasta hace poco grabamos

el reality de “los Tinelli” y después tomé vacaciones con Marcelo. Siento que tengo menos prejuicios y sé que de todo se aprende algo y el ser humano es un universo para descubrir. Mientras tanto a disfrutar de nuestros vínculos y nuestro presente.

