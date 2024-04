Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirmaron su relación el año pasado. Desde entonces, estuvieron inmersos en rumores de separación, pero también de compromiso. Ahora, el conductor se encuentra en Madrid con su familia, y aunque la modelo no fue con él, le envió un mensaje en sus redes sociales.

A pesar de no viajar para festejar el cumpleaños del conductor en Madrid, Milett estuvo presente de alguna manera, ya que compartió una foto en sus redes sociales durante ese día especial para Tinelli. “Te amo mi amor. ¡Feliz cumpleaños! Disfruta mucho este día en familia. Pronto juntos, te amo siempre”, escribió la ex participante del Bailando.

La modelo se encuentra en Perú y además visitó programas en el que dijo: “Yo no puedo dejar de trabajar porque estoy en pareja con él, no puedo acompañarlo siempre. Lo acompañaré en momentos que se pueda dar. Él me da muchísimas alas para que yo pueda seguir trabajando , él no me priva de nada”. Marcelo Tinelli no tardó en responderle a Milett Figueroa: "Te amo mi vida, siempre. Estoy disfrutando mucho a mis hijos y familia. Nos vemos prontito amorcito mío".

