Isabella Icardi vivió uno de los momentos más divertidos de su vida, gracias a la hermosa fiesta temática que le organizó Wanda Nara. Con la ayuda de sus amigos más cercanos, y la buena onda de todos los invitados, el cumpleaños de 8 de su hija fue un completo éxito. La modelo compartió todas las imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde, además, le escribió un tierno mensaje a la pequeña.

Mucho glamour e invitados de lujo: todas las fotos del cumpleaños de Isi, la hija de Wanda Nara

El pasado 26 de octubre, Isabella Icardi cumplió 8 años. La hija de Wanda Nara y Mauro Icardi recibió tiernos mensajes de parte de sus padres y un exhorbitante festejo. La empresaria y modelo decidió prepararle un festejo temático de Hello Kitty, y decoró todo el patio de su casa al respecto. Para ello, tuvo la ayuda de diferentes colaboradores reconocidos en el medio por la ambientación y decoración para fiestas de celebridades.

"Feliz cumpleaños Isabella. Sos una bendición en nuestras vidas, la nena más dulce y generosa. Te amo con todo mi corazón, mamá", escribió Wanda Nara, en una publicación de su cuenta oficial de Instagram. La madre orgullosa compartió, de esta manera, todas las fotos que sacó del evento y que provocó la felicidad de la pequeña. Rodeada de amigos y familia, Isi pudo festejar un año más de su vida y se divirtió como nunca.

El patio de la casa de Wanda tenía dos muñecos de Hello Kitty enormes, food trucks y mesas rosas y blancas, para continuar con la temática. Además, había una pequeña calesita para que los más pequeños puedan divertirse, máquinas para sacar juguetes, pochoclos y muchos dulces. ¿Qué cosa no puede faltar en una fiesta? Un pelotero inflable y una exquisita torta de cumpleaños. Con un fondo de Hello Kitty, junto a muñecos de tamaño real y los souvenirs, la familia feliz cantó la tradicional canción y la pequeña sopló las velitas junto a sus amigos.

Vero Lozano, Luciana Salazar, Zaira Nara, Camila de Lellis, Flor Mellino y Maru Botana fueron las mamis que acompañaron a Wanda Nara, durante todo el evento. La última nombrada, y reconocida cocinera, se encargó de una parte del catering que pudieron disfrutar los adultos invitados.

El día de Isabella Icardi finalizó con sus hermanos y su mamá, Wanda Nara. La empresaria le cantó el cumpleaños con una pequeña torta y se fueron a dormir. La felicidad de la niña de 8 años no se puede comprar en ningún lado, y su sonrisa fue completamente honesta por el cariño que recibe de su madre. La hija de Mauro Icardi recibió uno de los mejores festejos para un pequeño de su edad, y lo disfrutó hasta caer dormida.

A.E