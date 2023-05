Tamara Pettinato fue la persona que en todo momento, a lo largo de los años, apoyó de manera incondicional a su hermano, Felipe Pettinato en cada uno de los escándalos que protagonizó y tomaban notoriedad pública.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tamara Pettinato compartió el "Comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25 en relación a la investigación por la muerte de Melchor Rodrigo".

Felipe y Tamara Pettinato.

"Como todos saben, no suelo hablar de la causa, ni del trabajo que está haciendo la Fiscalía sobre el caso que involucra a mi hermano Felipe, a pesar de las barbaridades que, lamentablemente y desde la semana pasada, a diario solemos escuchar y leer", expresó Tamara en primera instancia.

"Querer ensuciar a Felipe no va a solucionar nada. Que la Justicia haga su trabajo con prudencia y profesionalismo como lo viene haciendo. Quiero destacar el Comunicado de la Fiscalía de la semana pasada, al que pocos medios dieron difusión", agregó tajante Tamara.

La publicación de Tamara Pettinato.

Tamara Pettinato reveló el estado de salud de su hermano Felipe

Tamara reveló que no le preocupa la fecha, sino el tratamiento de su hermano: "Nadie en la familia está contando que justo se cumple un año. Vamos llevando adelante el tratamiento de Felipe. O sea, me viniste vos a avisar de la fecha. Pero bien, estamos bien, intento no pensar todo el tiempo en eso", aseguró.

Luego, compartió cómo se encuentra Felipe actualmente: "Él está bien, está como en esta etapa del tratamiento donde salen algunos días, otros días viven ahí... lo lógico que va pasando cuando ya llevan un año limpios, 365 días", expresó con orgullo. "Es algo para festejar, aunque no sé como explicarlo... es una enfermedad crónica y de por vida, no es que está listo simplemente porque pasó un año, que está curado. Está todo bien, que siga adelante... es como una alegría con prudencia", destacó Tamara Pettinato.