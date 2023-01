Horacio Homs le quita la careta a Rodrigo De Paul: "Voy a contar toda la plata que me robaste"

La polémica guerra entre la familia de Camila Homs y Rodrigo de Paul no parece tener fin. Horacio Homs apuntó contra el 7 de la Selección y lo amenazó con sacar a la luz crímenes que Rodrigo cometió contra su familia. "Ya vas a conocer quién es Horacio Homs, bobo", le expresó.

Socios del Espectáculo compartió un audio donde se lo escucha al padre de Camila Homs desenmascarando la verdad de Rodrigo de Paul. Al parecer, la abogada del jugador amenazó a Camila con enviar a la prensa información sobre una causa judicial de Horacio. La extorsión terminó por hacer estallar a los Homs y el padre de la modelo no tuvo escrúpulos en recordarle los robos de dinero que arremetió contra él.

"Hola Rodri, me habla Camila que hubo una audiencia y que tu abogada la amenazó que iba a hablar de la causa que tuve yo a la vista, que la iba a sacar a la luz otra vez", se puede escuchar en la primera parte del audio de WhatsApp. "Ya me tenés podrido, hijo ..., con estas cosas. ¿De qué vas a hablar? ¿Sabés quién va a hablar? Yo voy a hablar, y voy a hablar de las fechas, pero también voy a hablar de toda la plata que me robaste de mi casa cuando vivía en Puerto Madero.

"De todos los ahorros que le sacaste a Liliana, y de toda la plata que también le robaste a Camila, de todos sus ahorros. ¿Vos querés hablar? Habla tranquilo que yo tengo mucho para hablar y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo, vos sos un logi, figureti", finalizó el audio.

Uno de los chats filtrados entre Camila Homs y Rodrigo de Paul

Este audio cambiaría el rumbo de la denuncia que Rodrigo de Paul le hizo a Camila Homs. En su momento, el jugador aseguró que era él quien recibía las amenazas y viralizó unos chats en dónde Camila hablaba mal de su novia, Tini Stoessel. El 7 de la Selección no hizo ningún comentario al respecto en sus redes sociales, al igual que Tini, quien parece haber decidido mantenerse al margen del conflicto.

Camila Homs alentó a que insulten a Tini Stoessel

La modelo recibió el 2023 en una fiesta en la playa y trascendió un escandaloso video en donde se la ve alentando a una multitud a que repliquen un cantito en contra de Tini Stoessel, actual pareja de De Paul. "Oh le le, oh la la, Tini se la co…, Camila se la da", cantaban los presentes arengados por Homs que decidió filmar un video del momento mientras se reía con una amiga.