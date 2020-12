Horacio Rodríguez Larreta se distanció de Bárbara Diez

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se distanció de su esposa, la reconocida organizadora de eventos, Bárbara Diez.

Según dejaron trascender, el distanciamiento ocurrió hace tres semanas. Rodríguez Larreta se mudó del hogar familiar a un departamento dentro de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que su esposa viajó unos días a Miami.

El político y posible candidato presidencial en 2023, de 53 años, se había casado en 2000 con la wedding planner, de 49. El 16 de enero de 2016, fueron padres de Serena, su hija menor, quien completó la postal familiar junto a sus hermanas Manuela (23) y Paloma (17).

Bárbara Diez: “No creo en la figura de la primera dama”

En julio de este año, Barbara Diez dio una extensa entrevista para la revista Noticias. Allí la empresaria habló de su relación con el político.

En primer lugar, ella contó como conoció al actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: "Le habían recomendado mi nombre para traducir un libro, porque soy traductora técnico científico literaria. Esa es mi carrera, después hice una maestría en Organización de Eventos en Estados Unidos. Nosotros teníamos amigos en común y nos ubicábamos; de hecho, yo había salido con un íntimo amigo suyo que falleció. Cuando me llamó, nos juntamos en un café, y le dije que el libro estaba mal escrito, cosa que no le gustó mucho. Me había dado cuenta de que había capítulos escritos por diversas personas. Él no podía creer que le dijera eso, y yo no podía creer que me hubiera dicho: “Ay, no traje la billetera, ¿me pagás el café y la medialuna?”. Me pareció el antihéroe máximo. Era lo contrario al típico argentino que no te va a dejar pagar nunca, y me resultó completamente despojado. Es un tipo muy diferente, fuera de lo común. Nosotros somos una pareja pareja, somos pares de verdad. Es un laburador incansable, pero me llama todos los días a la mañana y a la tarde, almorzamos todos los miércoles juntos, llueva, truene o llame el Presidente o el Papa. Tenemos nuestros momentos sagrados que no se negocian."

Más tarde continuó y explicó como es la relación de su familia con el poder, además de la exposición política de su marido: " Hori siempre expresó sus deseos de poder hacer todo lo posible por sacar adelante nuestra amada Argentina. Recuerda su cuaderno de primer grado donde se dibujó con la banda presidencial. A los 6 años ya soñaba con mejorarles la vida a los argentinos, y esto siempre me generó ternura. Ahora bien, si esto es lo que deseo como familia, claramente no. Tenemos un perfil muy bajo con las chicas, nos gusta hacer la vida de cualquier mujer: trabajar, estudiar, caminar y encontrar lugarcitos nuevos, llevo a Serena a conocer plazas nuevas casi todas las semanas. No me sentiría cómoda en una jaula de oro, donde mis hijas tuvieran una vida diferente de la de cualquier joven. Además, no creo en la figura de la primera dama. Me parece un concepto anticuado y machista. Un presidente es ante todo un servidor público a disposición del pueblo que lo votó. No encuentro relación entre esto y elevar a su mujer en un pedestal como si tuviera algún mérito por sobre el resto. Habiendo dicho todo esto, Horacio sabe que estaré a su lado toque lo que toque. Cómo sé que él estará a mi lado también. Los trabajos vienen y van, pero al amor que se le ha dedicado tiempo, esfuerzo y trabajo, si Dios lo quiere, queda.