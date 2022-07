Hotel de los famosos: Sostienen que Emily Lucius fue agredida por fans de Locho Loccisano

El Hotel de los famosos sigue dando que hablar. Tras el final de las grabaciones y las polémicas a flor de piel, ahora sostienen que Emily Lucius fue agredida por fans de Locho Loccisano

Esta desafortunada historia se dio cuando en Mañanísimas se estaban tratando diferentes temas del Hotel de los Famosos junto al Pato Galván. Allí, Pampito sacó el tema de la pelea de La Familia con Locho: "La pasó difícil, pero le pidieron disculpas. Si Locho perdona, ¿por qué la gente no perdona?".

Al escuchar esto, Estefi Berardí reveló: "Fueron a la heladería de los primos de Emily Lucius a decirles de todo. La gente no está bien".

"Es un reflejo de lo mal que estamos como sociedad. La frustración de la gente. Ese odio en las redes es frustración", concluyó la panelista de Carmen Barbieri.

Apareció Emily Lucius en medio del escándalo por El hotel de los famosos

Emily Lucius fue uno de los personajes más polémicos de El hotel de los famosos y quien recibió un fuerte repudio en redes sociales por su trato a Locho Loccisano.

Pero después de su eliminación del certamen, la influencer emitió un comunicado en su cuenta de Instagram donde pidió perdón a su compañero por su supuesto "bullying" en el ciclo.

Aunque evitó recorrer programas de televisión, Emily Lucius envió un audio a Intrusos donde contó su verdad y el mal momento que atraviesa por su participación en El hotel de los famosos.

"Desde que salí y me enteré de todo lo que está pasando afuera siento una presión muy fuerte en el pecho. Mucha angustia. Lo que más bronca me da es estar triste por un juego. Yo soy consciente que desde que entré hasta que salí, eso era parte de un juego", dice parte de la grabación que emitieron en el programa de América.

"Yo me considero muy responsable, respetuosa y educada. Algo que jamás haría es hacerle mal a otra persona. Se me está matando por algo que no está ni en un tape. No sé de qué se aferró el hater. En su momento, le pedí disculpas a Locho si yo lo había ofendido por algo. Luego del ataque de pánico también me acerqué", siguió Emily con su relato.

"Vos ves todo lo que dijeron en la H del lunes y ahí te das cuenta que no fui una mala convivencia para ellos, que no fui mala compañera. Es la primera vez que estoy en tele. Entré con unas ganas increíble de pasarla bárbaro", siguió.