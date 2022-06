El Hotel de los Famosos: la reacción de Locho Loccisano al descargo de Emily Lucius

Emily Lucius publicó un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde le pidió perdón públicamente a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores. La instagramer reconoció que actuó mal aunque agregó que no fue su intención poner en duda lo que él sintió cuando tuvo el ataque de pánico dentro de "El Hotel de los Famosos".

Por su parte, Locho Loccisano se hizo eco del descargo de Emily Lucius y se manifestó a través de sus redes. En primera instancia compartió la publicación de "El Hotel de los Famosos" de cuando la influencer se despidió entre lágrimas del reality.

La publicación de Locho Loccisano.

Seguido a eso, publicó la canción "Al Lado del Camino" de Fito Páez. Locho Loccisano eligió la parte en la que el artista canta: "No olvides que el perdón es lo divino. Y errar, a veces, suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto".

De esa forma y sin escribir ni una sola palabra, Locho Loccisano dejó en evidencia su postura ante esta situación que atraviesa Emily Lucius. Por el momento no se expresó para manifestar cómo se siente al respecto y si lo que se vio en la pantalla chica lo afectó de alguna forma.

El descargo de Emily Lucius por lo sucedido con Locho Loccisano

Emily Lucius expresó: "Más allá de todo lo que haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas".

La influencer explicó por qué no apareció antes con su pedido de disculpas: "Ya hablé con Locho, pero hacer públicas mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé".