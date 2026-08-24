Ian Lucas presentó al nuevo integrante de la familia: "Sorpresa"

El mundo digital se revolucionó por completo en las últimas horas gracias a un tierno video que compartió Ian Lucas. En medio de un presente profesional brillante y repleto de metas cumplidas, el joven sumó un motivo inmenso para celebrar dentro de su hogar: una mascota.

Ian Lucas y su mascota Paris

Una broma que terminó en una gran emoción para Ian Lucas

Todo comenzó cuando el círculo íntimo del artista preparó una trampa llena de misterio para despistarlo frente a las cámaras. Entre risas y bromas constantes, Ian intentó adivinar qué se traían entre manos sus amigos, hasta que descubrió la verdad del paquete. “Sorpresa...”, repitió el protagonista entre la absoluta incredulidad y una alegría desbordante.

Ian Lucas con su cachorra Paris

Ante las dudas iniciales del joven, su colega Fede Vigevani -el famoso YouTuber y creador de contenido uruguayo - intervino para aclarar todo. “Abrí. Despacito”, le exigió su compañero entre risas, mientras insistía con el obsequio. “Un regalito para vos. Tanto que querías un perro, ahí tenés”, aseguró para disipar cualquier sospecha sobre el origen del presente.

El tierno motivo detrás de la llegada de la cachorra de Ian Lucas

El impacto dejó al influencer visiblemente conmovido, al punto de que agradeció de inmediato a los organizadores del emotivo momento. “Sos el único, amigo”, le expresó directamente a Fede, reflejando la complicidad inquebrantable que une a ambos desde hace años. Por su parte, el colega explicó la razón fundamental que motivó la sorpresiva llegada de la mascota.

La mascota de Ian Lucas ya tiene cuenta de Instagram @itsparisdm

“Es en serio. No, no pienses que es una broma, es en serio. Todo el tiempo me decías que querías un perro en tu casa. Esa es mi forma para acompañarte cuando no esté ahí”, detalló el amigo. De esta forma, la pequeña cachorra ingresó al hogar para convertirse en una compañía indispensable durante las extensas jornadas laborales del artista.

Las redes sociales de la mascota de Ian Lucas y los festejos que continúan

La repercusión en las plataformas digitales fue inmediata y la flamante cachorra, bautizada como Paris, acaparó la atención al estrenar su propio perfil en Instagram. Acompañando este fenómeno virtual, Ian Lucas posteó múltiples imágenes enternecedoras de la perrita en su cuenta oficial para celebrar su llegada. Todavía conmovido, Ian Lucas miró a la cámara y desafió a su círculo cercano a organizar un viaje pronto para conocerla.

Ian Lucas emocionado por la llegada de Paris

Este acontecimiento familiar se suma a una racha de alegrías consecutivas que el creador de contenido disfruta durante sus semanas más activas. El joven festejó días atrás la compra de un vehículo de alta gama, un objetivo largamente anhelado gracias a su constancia. Así, entre autos nuevos, metas alcanzadas y la llegada de Paris, el artista demuestra que el esfuerzo diario siempre rinde frutos. Con este tierno capítulo, Paris llegó para acaparar los corazones de millones de seguidores y marcar un antes y un después en la vida cotidiana de Ian Lucas.