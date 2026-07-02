Lejos de las redes, el exitoso nuevo proyecto de Ian Lucas

Tras su participación en MasterChef Celebrity, Ian Lucas logró dar un salto definitivo en su carrera mediática, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la farándula argentina. Su crecimiento no solo se reflejó en redes sociales, sino también en nuevas oportunidades dentro de la televisión abierta.

Ian Lucas

Con un perfil cada vez más consolidado dentro del mundo del entretenimiento, el joven influencer comenzó a ser considerado por importantes canales para proyectos de mayor exposición. Ahora, lejos de las redes y enfocado en su desarrollo profesional, Ian Lucas se prepara para un nuevo desafío que promete marcar un antes y un después en su carrera.

El nuevo proyecto de Ian Lucas

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, Ian Lucas estaría al frente de un nuevo programa dentro de Telefe, lo que marcaría su desembarco definitivo en la conducción en la pantalla chica. El formato estaría orientado al entretenimiento familiar e infantil.

Se trata de MasterChef Junior. El proyecto se encontraría en etapa de desarrollo y comenzaría a grabarse en los próximos meses, lo que representa un paso importante en la carrera del creador de contenido, que viene de ganar popularidad tras su participación en el reality culinario. El programa marcaría un giro en la carrera de Ian Lucas, alejándolo momentáneamente del contenido exclusivo en redes sociales para enfocarse en la conducción televisiva.

El paso de Ian Lucas por MasterChef Celebrity

El paso de Ian Lucas por MasterChef Celebrity fue uno de los puntos más importantes de su carrera televisiva reciente. A lo largo del certamen emitido por Telefe, el creador de contenido fue mostrando una evolución progresiva dentro de la competencia. Durante el programa, Ian comenzó con un nivel básico en cocina y fue aprendiendo con el correr de las semanas.

Ian Lucas en MasterChef

Participó en distintas pruebas, pasó por instancias de eliminación y también logró destacarse en varios desafíos, lo que le permitió mantenerse en competencia durante buena parte del reality. El crecimiento de Ian Lucas dentro del formato fue sostenido, apoyado por su constancia y su adaptación a las exigencias del programa. Finalmente, su desempeño lo llevó a avanzar hasta las instancias decisivas del certamen y convertirse en el ganador de la edición, consolidando su participación como una de las más comentadas de la temporada.