Así son los días de Ian Lucas con Marley, Milenka y Mirko en Disney: "Mi familia perdida"

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Marley e Ian Lucas ya se encuentran en Estados Unidos ultimando detalles para lo que será la cobertura especial de Por el Mundo: Mundial por Telefe. El conductor y el creador de contenido compartirán la conducción del ciclo que recorrerá distintas ciudades sede del torneo y mostrará todo lo que sucede alrededor del evento deportivo.

Marley

Mientras avanzan con la producción del programa, ambos también disfrutan de distintos momentos para relajarse y divertirse. En las últimas horas, Ian Lucas llamó la atención de sus seguidores al compartir un divertido video junto a Marley y sus hijos, Mirko y Milenka, durante una visita a Disney.

El divertido video de Ian Lucas junto a Marley y Mirko

Ian Lucas compartió un divertido video junto al conductor y Mirko en Magic Kingdom. Ahí, los tres se sumaron a uno de los trends más virales de Tik Tok. Justo a la publicación, el influencer escribió: “Mi familia perdida”, dejando en evidencia el especial vínculo que mantienen.

Además de las risas que generó el clip, el posteo no tardó en recibir cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron la complicidad que existe entre los tres. Lejos de limitarse a una relación laboral, Ian parece haberse integrado de manera natural al círculo más íntimo de Marley.

La verdad sobre el vínculo de Ian Lucas y Marley

Antes de que se confirmara oficialmente su participación en Por el Mundo: Mundial, la incorporación de Ian Lucas estuvo rodeada de especulaciones. Y es que salieron a la luz supuestas tensiones entre el influencer y la producción del ciclo, mientras que otras versiones apuntaban a diferencias derivadas del contraste entre el mundo de las redes sociales y la televisión tradicional.

Ian Lucas

Sin embargo, con el paso del tiempo, Ian Lucas y Marley se encargaron de despejar cualquier duda. El conductor negó públicamente los rumores y aseguró que el joven creador de contenido se sumó al programa motivado por la experiencia y las ganas de aprender. Hoy, la complicidad que muestran en Estados Unidos parece confirmar esas palabras: entre jornadas de trabajo, paseos por Miami y divertidos momentos junto a Mirko y Milenka, ambos dejaron en claro que construyeron una relación cercana que va mucho más allá de la pantalla.