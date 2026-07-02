Mirko, el hijo de Marley, reveló que cumplió su mayor sueño gracias a Ian Lucas

Mientras recorre Estados Unidos junto a Marley como parte de las grabaciones de Por el Mundo Mundial, Mirko continúa sumando experiencias que difícilmente olvidará. En medio de la cobertura especial rumbo al Mundial de 2026, el hijo del conductor vivió uno de los momentos más emocionantes del viaje al conocer en persona a uno de sus máximos ídolos.

Marley, Mirko y e Ian Lucas

Fue el propio Mirko quien decidió compartir la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales, donde publicó una fotografía junto al reconocido creador de contenido Fede Vigevani y reveló que ese encuentro representó uno de sus mayores sueños. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer públicamente a Ian Lucas, quien fue el encargado de hacer posible la sorpresa.

El emocionante sueño que Mirko pudo cumplir gracias a Ian Lucas

Consciente de que Fede Vigevani era el máximo referente del hijo de Marley, Ian Lucas aprovechó su vínculo con el influencer uruguayo y organizó el esperado encuentro detrás de escena. La sorpresa resultó un éxito y quedó reflejada en la emoción de Mirko, que no tardó en compartir el momento con todos sus seguidores.

Mirko y Fede Vigevani

"¡Hoy cumplí un sueño! Conocí a @fedevigevani gracias al genio de @ianlucas", escribió Mirko en su publicación, acompañando el mensaje con una fotografía de ambos que rápidamente recibió miles de "Me gusta" y comentarios celebrando el emotivo momento.

Así fue el encuentro entre Mirko y Fede Vigevani

La sorpresa no quedó únicamente en una fotografía. Tras conocerse, Fede Vigevani también participó del comienzo de una de las emisiones de Por el Mundo Mundial, donde compartió divertidos momentos junto a Marley, Mirko e Ian Lucas. Durante la grabación, el influencer se sumó a distintas bromas, juegos y charlas relacionadas con el Mundial, generando un clima distendido que permitió que Mirko disfrutara aún más de la experiencia junto a uno de los creadores de contenido que más admira.

Mirko, Ian Lucas y Fede Vigevani

El encuentro se convirtió en uno de los momentos más comentados del viaje y volvió a demostrar la cercanía que Marley suele generar entre su hijo Mirko y algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento, permitiéndole vivir experiencias únicas que quedan registradas tanto en el programa como en sus redes sociales.