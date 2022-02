Instalada en Carlos Paz, Iliana Calabró (55) vive con especial satisfacción este regreso al teatro y a la ciudad donde se presenta con la obra “Mi mujer se llama Mauricio”.

“Estoy muy contenta con la temporada. A todo le busco el lado positivo, pese a la pandemia y el aislamiento. Me sirvió porque estuve con mi mamá y pude disfrutarla mucho, salir a pasear por la villa y tomarme unas pequeñas vacaciones para descansar. Uno estaba encerrado en casa”, reconoce la actriz y exparticipante de “MasterChef Celebrity”, que inclusive en las sierras cordobesas despunta su pasión por la cocina.

Iliana Calabró desde Carlos Paz: "Me encantaría enamorarme"

“Soy muy buena anfitriona y extraño un poco eso porque nos pidieron mantener la burbuja con el elenco y así evitar contagios de Covid. Pero todos los días preparo algo y lo llevo al teatro para la merienda, como muffins, budines y tortas así empezamos la función con el azúcar bien arriba Algunos me piden tallarinada con fiesta clandestina (risas) Pude parar con la locura que traía después de un año de tanto trabajo y fue una elección muy sana”, se sincera Calabró, quien durante 2021 condujo el ciclo diario “Buen Plan”, por Net TV.

“Creo que seguimos con la obra hasta después de los carnavales. Después, tengo muchas ganas de tomarme un respiro y ver a mis hijos Stefano (22) y Nicolás (27), que viven en el exterior.”, agrega Iliana.

“Hace mucho que no los veo en especial al más grande, desde agosto previo a la pandemia, cuando me fui de Roma, donde vivía, porque ahora está en Brasil. Se extraña, más allá de que hablamos todos los días. Nicolás es profesor de esquí y está trabajando en EE.UU. ahora. El pudo visitarme el año pasado y si Dios quiere vuelve en marzo para preparar su tesis de arquitectura. Así que el reencuentro sería pronto”, afirma la actriz, quien aún no definió el rumbo laboral del año y evalúa propuestas.

“Hay un proyecto para un programa de cocina, una gira con la obra que hoy hago…y la posibilidad de seguir con ¨Buen Plan¨”, adelanta.

En plan de confesiones, Iliana también se refirió a su estatus emocional: “Estoy sola, con amigos que me visitan, pero ojo ¡amigos!... Me encantaría enamorarme. Soy defensora de la vida en pareja, la he pasado muy bien y tengo muy lindos recuerdos. Ya me va a pasar, aunque no soy enamoradiza, me cuesta mucho, pero cuando me sucede me entrego totalmente. ¿Qué me atrae de un hombre? No busco algo. De hecho cuando me casé con el padre de mis hijos pensaba que no iba a poder enamorarme otra vez. Y me pasó con el Tano (su ex, Antonello Gandolfo) aunque éramos muy diferentes. Así que ahora estoy preparada para que me sorprenda de nuevo”.

¿Volvería a convivir y a casarse?

Después de la segunda experiencia creo que no estaría mal que cada uno tenga su propio espacio, más allá de compartir algunos días. A esta altura de la vida la rutina termina jugando una mala pasada, destruyendo un vínculo que es lindo, y por el cotidiano o los problemas del día, porque a veces uno no puede dejar las cosas del trabajo en la puerta de casa. ¿Casarme? No, esa experiencia ya la atravesé y disfruté. Pero hay que casarse una vez en la vida y jugarse.

¿Conoció gente a través de una App o redes sociales?

Redes o aplicaciones que sean exclusivamente para eso no, no las elijo, jamás me anoté, no sé ni cómo se usan. Pero a través de mi instagram muchos se acercan. Yo les respondo a mis seguidores sí, a mis incondicionales, que son ya como la familia social. Pero yo creo en la cosa física, en ese encuentro, en la mirada y lo que se percibe al conocer a la otra persona. Me han dicho de presentarme, pero creo que si alguien tiene que acercarse lo van a hacer. Tampoco saldría con alguien mucho más joven que yo. No me atrae.

¿De qué manera cuida su salud?

Lo que conocí a través del ciclo “Un Buen Plan” fue una alimentación más saludable, con tips que van desde el ayuno intermitente, que empecé a hacer y me da resultados, a los súper alimentos. Incorporé la Kombucha, un hongo. Todos los días arranco con eso, más un complemento multivitamínico, o espirulina. Sumé todo eso a mi desayuno, aunque me doy mis gustos en la cena y merienda. También sigo con mi rutina fit, con pesas y complementos que me traje y ya son parte de mi vida