Wanda Nara es la nueva conductora de Bake Off famosos. De cara al estreno del programa culinario se realizó un evento donde la exesposa de Mauro Icardi estuvo junto con otros miembros del staff. En este se la vio súper cómoda y relajada con un vestido con estampas.

Wanda Nara, Damián Betular, Maru Botana y Christopher Krywonis

El look de Wanda Nara en la presentación de Bake Off

El miércoles 25 de septiembre, revista CARAS estuvo en la presentación de Bake Off , ciclo en donde la empresaria será la nueva conductora. En esta presentación no solo estuvo Wanda Nara, sino que la acompañaron los miembros del jurado Maru Botana, Damián Betular y Christopher Krywonis; y los participantes.

Wanda Nara

La empresaria se robó todas las miradas por su look, con un vestido pegado al cuerpo y de mangas largas y con un cuello cerrado con el que deslumbró a todos. Este diseño es de base celeste con tonos grises pero lo realza con estampados realistas que están insírados en la naturaleza, tendencia que está en auge.

Wanda Nara

A este atuendo le sumó unos aros de argolla grandes, con unos zapatos de taco alto color nude que se ataban en el tobillo. Además, lució un peinado recogido en una coleta alta y el flequillo separado en forma de dos aguas.

Wanda Nara

Wanda Nara habló sobre Mauro Icardi

La empresaria argentina se encargó de revelar la fecha de estreno de este nuevo reality donde las celebridades mostraran sus habilidades de pastelería. “Tengo la fecha y el día de estreno de Bake Off Famosos. Arrancamos ya, este lunes, por esta misma pantalla de Telefe a las 22”, contó Wanda Nara.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Al ser consultada por su vínculo con Mauro Icardi y su reciente salida del país luego de ser vistos juntos en varias oportunidades, Wanda acotó: “No sé. Está jugando, de hecho, hoy hizo gol”, respondió para luego agregar: "Somos familia, tengo la mejor relación… la verdad no me gusta tener problemas con mi familia y, cuando los hay o los hubo, los arreglo dentro de casa como debe ser", cerro Wanda Nara

Fiel a su estilo, no evadió las consultas que le realizaron sobre su situación con su esposo, de quien está separada hace varios meses y parece una relación que llegó a su fin.