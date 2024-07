Damián Betular formó parte de “MasterChef Celebrity” como jurado, y así formó un especial vínculo con Claudia Villafañe, que resultó ganadora en su edición. Ahora, la exesposa de Diego Maradona está a cargo de la organización de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y decidió darle un rol muy importante al reconocido pastelero.

Recordemos que la gran fiesta se realizará este sábado 20 de julio a las 16:00 en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz y contará con más de 350 invitados, entre ellos varios futbolistas de la Selección Argentina y muchas figuras del espectáculo.

El famoso chef será el encargado de realizar el gran pastel de la boda del futbolista y la modelo. Fue la misma Oriana quién reveló su reacción al enterarse de la decisión de su "Wedding Planner": “Casi me desmayo de la emoción cuando Clau me lo dijo. Nunca había pensado tanto en la torta y todo el mundo me preguntaba por eso”.

Imagen reciente de Damián Betular.

Por último, Oriana Sabatini reveló cómo le gustaría que sea la torta que hará Damián Betular para su boda con Paulo Dybala: “A mí me gusta un poco clásica, blanca, y por dentro tiene que ser chocolate y dulce de leche”.

Los detalles de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Hasta ahora se revelaron varios detalles de la gran celebración, como por ejemplo que Gaby Sabatini estará presente junto a su pareja, Luján Grisolía, y que Oriana lucirá un vestido de la firma Dolce & Gabbana, mientras que el futbolista optó por un traje de la Casa Battistoni.

Pero eso no es todo, ya que la misma Oriana Sabatini confesó distintos momentos de su boda con Paulo Dybala en el canal de streaming Olga: “Vamos a hacer el vals, voy a entrar con mi papá y nos va a casar el cura que los casó a mis papás. Fue el cura de mi colegio. Yo lo llamé y le dije que no practico la religión, pero que quiero que venga como un amigo a hacer la ceremonia. Simbólicamente quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Mis amigas y las familias lo conocen, es alguien supercercano a nosotros”.

J.C.C