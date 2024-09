Zaira y Wanda Nara se volvieron las protagonistas de un desfile de moda, cuando aparecieron y acapararon las miradas con looks totalmente opuestos. Las hermanas, que siempre se muestran muy unidas con una buena relación, mostraron sus diferencias a la hora de vestirse, mientras portaron hermosas joyas de una reconocida marca. Sin embargo, no todo terminó tan perfecto como esperaban.

Duelo de estilos: las diferencias de moda entre Zaira y Wanda Nara

Durante un desfile de Swarovsky, las hermanas Nara brillaron por sobre el resto de los invitados. Con estilos diferentes, pero bien marcados, las modelos mostraron cómo se complementan hasta en sus diferencias y compartieron las imágenes en sus cuentas de Instagram. Mientras Wanda eligió portar una combinación de sastrería y denim, Zaira se vistió extremadamente elegante y remarcó su cuerpo.

Por su parte, Wanda Nara fue por el lado canchero y glam, con un saco blazer oscuro con detalles de líneas, sin nada por debajo, y lo adornó con un cinto negro de cuero liso. La modelo optó por llevar un pantalón de jean celeste claro, de corte recto y muy largo, y unas sandalias negras con plataforma XXL.

Zaira Nara se diferenció de su hermana, al portar un maxivestido semitransparente en color nude, uno de los colores que se impone en esta temporada. La pieza es lisa, con escote en U y falda volátil. Por último, también optó por unas sandalias, del mismo color que su vestido, y de estilo más elegante que las de su hermana.

A pesar de las diferencias que se dieron entre Wanda y Zaira, ambas participaron del desfile con un mismo objetivo: Swarovsky. La reconocida joyería las acompañó en sus looks, y comprendió sus estilos únicos. La expareja de Mauro Icardi elevó el estilismo con una minibag de cuero beige y joyería plateada de lujo: gargantilla con pedrería, anillos varios, pulseras y un par de aros colgantes con muchos brillos. Por su parte, Zaira lució un collar plateado con un enorme maxidije en forma de cisne, y sumó anillos y pulseras haciendo juego.

El comunicado de Wanda Nara a la prensa

Si bien la gala pareció ser lo que esperaban, Wanda Nara compartió en su cuenta de Instagram un duro descargo contra la prensa. La empresaria se quejó de la actitud de los movileros, cuando se negó a brindarles una entrevista. “Lamento no dar notas. Amo saludar a todo el mundo que se me acerca y hago fotos con todos. Y con respecto a los noteros, valoro el trabajo y por eso siempre di notas. Siempre. La falta de respeto cuando vuelven a piso es algo que ya no quiero alimentar ni tolerar. La falta de respeto es violencia”, lanzó.

Esta situación provocó un momento de tensión para Wanda y Zaira Nara, pero no opacó sus looks de noche. Las hermanas dejaron en claro que se hacen respetar y que tienen una excelente relación, portando los estilos que las hacen sentir más cómodas. Sus seguidores en redes sociales las aplaudieron y halagaron por su actitud.

A.E