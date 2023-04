Katy Perry dará un show en la coronación del rey Carlos III

De a poco se van conociendo más detalles de lo que será la gran ceremonia de coronación del rey Carlos III y Camilla Parker Bowles, la reina consorte. Esta vez, se anunció que Katy Perry estará participando en la lujosa celebración con un concierto lleno de estrellas. La familia real disfrutará del show de la exitosa cantante estadounidense, que debe estar a la altura del evento más importante del año.

El rey Carlos III y Camilla Parker Bowles, los actuales reyes de Inglaterra

Recientemente se anunció una serie de artistas que estarán agasajando a los nuevos reyes Carlos III y Camilla Parker Bowles en su coronación con un asombroso show. Entre ellos, estaba Katy Perry, la cantante estadounidense que vive en el mismo estado que el príncipe Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex. Junto con la cantante de I KIssed A Girl, también estarán Andrea Bocelli, que hará un dueto con la estrella de ópera galés Sir Bryn Terfel.

Además de Katy Perry, se reveló que la lista de artistas también incluirá al pianista de soul Alexis Ffrench y a la cantante y compositora Freya Ridings. Además, The Sun contó que tanto Lionel Richie como Take That's Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen ya han firmado para participar de la coronación del rey Carlos III.

La BBC prometió que habrá más artistas que serán anunciados en el tiempo que queda para que sea el gran día de la coronación del rey Carlos III. A pesar de que revelaron que muchos artistas de renombre y mundialmente conocidos han rechazado la propuesta, otros aceptaron con todo gusto la invitación.

Katy Perry en Instagram

Katy Perry, que tiene un hijo con el actor británico Orlando Bloom, su prometido, es la embajadora de la organización sin fines de lucro que fundó el rey Carlos III, British Asian Trust. La cantante se convirtió en la cara pública de la organización hace tres años. Esta organización busca colaborar con las victimas del tráfico de menores.

En la noche de ayer, Katy Perry afirmó que estaba muy "emocionada" de hacer su presentación en el concierto de la coronación del rey Carlos III en el Castillo de Windsor. Además, comentó que está contenta de ayudar a dar más reconocimiento a la organización del monarca y a la colecta.

Sarah Ferguson, duquesa de York, no fue invitada a la coronación del rey Carlos III

La coronación del rey Carlos III está generando polémica desde hace semanas ya. La primera sorpresa fue la invitación por parte del monarca a su hijo del príncipe Harry y Meghan Markle. Luego, corrieron los rumores de que los duques de Sussex habrían puesto una serie de condiciones para asistir al evento, relacionados a la participación de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Sin embargo, recientemente se generó devuelta una polémica cuando el Palacio de Buckingham anunció que el príncipe Harry asistirá pero solo, sin Meghan Markle ni sus hijos. Y ahora, se conoció otro miembro de la familia real que no será invitada: Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe Andrew.

Sarah Ferguson no fue invitada a la coronación

Sarah Ferguson no recibió su invitación y se une a la lista de los dejado de lado, junto a Meghan Markle, que se quedará en Estados Unidos para festejar el cuarto cumpleaños de su hijo el príncipe Archie. La duquesa de York conoce al rey Carlos III desde su niñez, por lo que hubiese sido esperable que reciba una invitación a la coronación.

Un autor real, Phil Dampier, comentó acerca de esto. "No puede esperar estar en la cima del orden jerárquico real". Luego, agregó: "Estoy seguro de que Fergie estará decepcionada, pero ha tenido muchos años de altos y bajos en su relación con la familia real y estoy seguro de que lo va a aceptar", explicó con respecto al por qué Sarah Ferguson no fue invitada a la coronación del rey Carlos III.

