Indiana Cubero, la hija fashionista de Nicole Neumann, lució un outfit de Manu Urcera

Indiana Cubero es, hace tiempo, una de las nuevas teens en marcar tendencia fashionista.

La hija mayor de Nicole Neuman, de hecho ya se lanzó como modelo y se la pudo ver desfilando por la pasarela.

Y como ya es un ícono de la moda, Indiaba Cubero se lució un outfit del novio de su mamá, Manu Urcera.

Se trata de una campera cancherísima color verde oliva, unos lentes de sol y una gorra que el corredor de autos usó en la tarde de este domingo durante el cumpleaños de Sienna Cubero.

Fue la misma Nicole Neumann quien compartió en sus Historias de Instagram un posteo que realizaron desde una cuenta dedicada a ella. "Indi usando la ropa de Manu", estaba escrito junto a las fotos.

Indiana Cubero en Punta del Este: "La carrera de mi mamá me motivó"

No tiene grises. Sabe bien lo que le gusta, pero también lo que no. Y aunque posee una timidez que trabaja para vencer, Indiana Cubero no se va con vueltas cuando de manifestar sus deseos se trata.

“Siempre fui a ver a mi mamá desfilar y a hacer fotos pero recién a principios del año pasado me empezó a llamar la atención la moda. Su carrera me motivó. Tenía una amiga que también quería y decidimos empezar juntas”, explica la hija de Nicole Neumann que tras un año revelador, donde se inscribió en la escuela “Anamá Models” y caminó su primera pasarela en público – con un promisorio debut sobre las pasarelas del Argentina Fashion Week- cerró el 2021 con su primer shooting en CARAS.

Indiana Cubero y Nicole Neuman.

“Fue re divertido. Nosotras llevamos alguna ropa que teníamos de mi mamá. A veces me acompañan mis hermanas pero esta vez fue muy temprano”, dijo Indiana Cubero, en un parate de sus vacaciones familiares en Punta del Este el verano pasado, mientras Nicole Neumann sumó: “Encima fue post festejo del cumpleaños de la hermana así que el día anterior estuvimos todos de celebración”.