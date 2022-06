La complicidad de Mica Viciconte con Indiana Cubero mientras Nicole Neumann está en Europa

Mica Viciconte está muy activa en sus redes sociales. La ganadora de "MasterChef Celebrity" viene compartiendo todos los detalles de su maternidad a un mes del nacimiento de Luca Cubero.

En este tiempo, la famosa estuvo recuperándose del parto y adaptándose a los cambios con la llegada del bebé a su casa. Ahora, Mica decidió que era momento de volver a los entrenamientos y eligió como compañera de lujo a Indiana Cubero, la hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann.

Mientras la modelo, Allegra, Sienna, y Manu Urcera recorren Europa, Indiana decidió quedarse junto a su padre y Viciconte. La joven a disfrutado de estar en compañía de su hermanito menor y además estuvo compartiendo tiempo de calidad con Mica.

"Bueno, hoy retomamos. No tenía horario para mí sola, así que me metí en la clase de Indi. Gracias Indi, no sé si me lo preguntaste, pero vamos a estar juntas...", le dijo Mica Viciconte a la joven mientras ambas emprendían camino rumbo a la cancha de tenis.

"Te voy a comer en dos panes. Te voy a destrozar", agregó con humor la modelo, quien también es muy competitiva.

El palito de Mica Viciconte en redes sociales

Mientras Nicole está de viaje con su novio, Manu Urcera, y dos de sus hijas, la mediática sorprendió con un mensaje.

“Un niño recordará quién estuvo con él, no quién gastó más”, posteó Viciconte en sus historias de Instagram, los que muchos atribuyeron a un "palito" para la modelo, quien está de vacaciones por Milán, Florencia y París.