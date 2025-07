En plena temporada invernal, Indiana Cubero eligió el paisaje imponente de Salta como el escenario perfecto para disfrutar unos días de descanso. Relajada, acompañada por amigos y completamente conectada con la naturaleza, la joven compartió imágenes que no tardaron en llamar la atención, especialmente por el look que eligió para recorrer la provincia. Cómoda, fiel a su estilo y con detalles en tendencia, Indiana volvió a mostrar que tiene un sello personal a la hora de vestir.

Las postales, que transmiten serenidad y frescura, muestran a la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero en distintas escenas del viaje: contemplando el paisaje montañoso, caminando al aire libre y también disfrutando de un momento de relax frente a su notebook. En todas se destaca su elección de outfit, que refleja una impronta silvestre, canchera y muy actual.

Indiana Cubero

Indiana Cubero marcó estilo en Salta con un look silvestre y trendy

La elección de Indiana Cubero durante sus vacaciones en Salta no solo confirmó su afinidad con la moda relajada, sino que también mostró su capacidad de combinar comodidad y estilo con naturalidad. El look elegido para disfrutar del aire libre fue simple en apariencia, pero lleno de detalles que lo convirtieron en uno de los más comentados de su paso por el norte.

La joven se encuentra de vacaciones con amigos, recorriendo distintos paisajes de Salta, y en ese contexto optó por un outfit ideal para el clima y el entorno. Indiana lució un body negro de tiras finas, una prenda básica pero muy versátil que resalta su figura y permite libertad de movimiento. Lo combinó con un pantalón de jean ancho con estampado animal print, una pieza protagonista que suma carácter y tendencia.

Indiana Cubero en Salta

Este tipo de pantalones, con corte relajado y tiro alto, se han convertido en un must del guardarropas joven, y la hija de Nicole los eligió en una versión silvestre que armoniza con el entorno.

La combinación fue equilibrada y coherente con el paisaje que la rodea. Sin excesos de accesorios y con el cabello suelto al natural, Indiana apostó por la frescura y un estilo despojado pero bien pensado. Se la vio también disfrutando momentos de introspección, trabajando o estudiando con su notebook, en un entorno de piedra y madera que realza aún más el tono rústico de su elección de vestuario.

Indiana en el norte argentino

Este look confirma que Indiana Cubero, incluso en un entorno natural y lejos del glamour urbano, no deja de lado su sensibilidad estética. Su paso por Salta no solo dejó postales hermosas, sino también una lección de moda: a veces, menos es más, y la clave está en saber elegir. El look silvestre, cómodo y trendy de Indiana volvió a demostrar que la joven pisa firme en el mundo de la moda.

MVB