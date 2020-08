Indignada por sus devoluciones, Floppy Tesouro destrozó a "La Princesita"

Luego de un comienzo de año en el que se reconcilió con su marido y padre de su hija, Moorea, Rodrigo Fernández Prieto, este 2020 a pesar de la pandemia (que la tuvo varada en Miami más de un mes) y el aislamiento social, pinta bien para Floppy Tesouro. No solo es una de las figuras de "Cantando por un Sueño" sino que además acaba de lanzarse como solista y editó su primer tema "Ojo por Ojo" que ya está en todas las plataforma digitales.

Con muy buenas puntuaciones (hasta ahora) y un gran desempeño vocal en la pista, Floppy asegura que es feliz en el programa pero que no está tan conforme con el jurado o por lo menos con una parte de él. En diálogo con CARAS Digital la artista habló de este tema en cuestión: "Me parece un jurado súper variado, un jurado exigente, divertido. Me pasa que alguno de los jurados tiene devoluciones para trabajar y otros que nada que ver. A mi me parece que no son del todo justos", comenzó disparando.

"Moria es la que mas entiende del show porque es justa, realmente da buenas devoluciones, Pepe (Cibrián) me sorprendió gratamente es respetuoso, va directamente al trabajo, no se corre de ahí. Nacha (Guevara) lo mismo. En cambio Karina que es la cantante y escucha la voz no me parece que haga buenas devoluciones. Una espera que le hable de la técnica y no me de devolvió ni una técnica y eso me sorprendió, que me hable de la apuesta y no de la voz es una locura. Como participante yo esperaba de ella que me de una devolución mas constructiva. No tengo conflictos pero si se meten conmigo me planto. Ella es cantante esperaba un poco de devolución vocal pero no lo hizo y esto es Cantando 2020 no actuando 2020. Que se dedique a hablarme de la técnica ya que es la entendida del tema en el jurado".

Fuerte...