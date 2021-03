¡Inesperado! Hernán Drago habló de su vínculo con Celeste Muriega

Luego de un muy exitoso 2020 donde se afianzó en la televisión gracias a "Bienvenidos a Bordo" y "Pampita On Line", Hernán Drago continúa en la senda del éxito en el programa de eltrece y cada vez suenan más fuertes los rumores de romance con su compañera Celeste Muriega, por eso el top model habló de su vínculo con ella en una nota radial.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” Drago se animó a definir a su compañera de trabajo y contó cuál es la verdad de su vínculo con ella. “Me quieren poner de novio, en su momento aclaré lo de Maglietti y ahora me toca aclarar lo de Celeste Muriega“, comenzó diciendo el artista.

“Mi corazón está bien y en los últimos dos años estuvo lastimado por mi separación después de veinte años. Mi corazón está mejor que hace un tiempo atrás. Ahora mi corazón está solo y sigue buscando el equilibrio. No estuve con Maglietti ni tampoco estoy con Muriega. No hay romance“, afirmó y luego se refirió a ella.

“Es una chica que es soltera y yo estoy soltero. Tomamos unos mates y lo pasamos muy bien. En un tiempo me gustaría estar con alguien pero hoy no. El día de mañana no sé. Hoy no me gustaría que aparezca esa persona“, agregó y se refirió a las fotos que le sacaron recientemente a ambos

“No fue una primera cita lo de los mates. Le ofrecí llevarla un día que trabajamos en el canal y durante el viaje tomamos mate cada uno con su equipo. Ese día comimos comida china cada uno con sus palitos. Después serán cuestiones de ella o mía. No hubo primera cita, no hay romance ni nada. Es una mina que me parece una mujer entera la mire por donde la mires, me gusta y es una artista. No hay nada para titular ni nos estamos volviendo a ver”.

Hernán Drago sorprendió con un impactante cambio de imagen

Hernán Drago impresionó a sus fans y a toda la platea femenina al mostrar su drástico cambio de look durante el programa, por un horas dejo su morocho y se tiñó de blanco su pelo y su barba y aseguró de modo chistoso "Estoy envejecido".

“Estoy envejecido, tengo un lunes largo y la gente me hizo sacar canas. Vengo de recién grabar el programa y me tocó hacer un personaje para imitar, (Ricardo Montaner) no lo van a adivinar, no sé si estoy parecido, por ahí el outfit más la ropa más las gafas queda redondito”, empezó diciendo el artista en Mitre Live.

En diálogo con CARAS Digital Hernán Drago contó que el cambio es momentáneo: “Esto igual es pasajero ya me di un baño y volví a la normalidad a mi morocho de siempre y vuelvo a la normalidad. Me hicieron el look con efectos especiales con un spray que me tiñó de blanco para el personaje que tenía que interpretar en el segmento "Baila con onda".