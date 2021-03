Sol Pérez reveló sus ganas de casarse y ser madre con su pareja, Guido Mazzoni

Sin duda Sol Pérez está considerada como una de las mujeres más bellas de la Argentina, amante de la vida "Fit" se entrena todos los días con diferentes rutinas que hacen que tenga un cuerpo súper trabajado. Luego de un 2020 signado por la pandemia este año disfruta de las mieles del éxito como una de las protagonistas de MasterChef 2 y en una entrevista aseguró que le gustaría casarse y tener hijos con su pareja, el empresario Guido Mazzoni quien le lleva 11 años ya que él tiene 38 y ella 27.

En pareja desde finales de 2019 convive y ya planifica formalizar la familia con el paso por el registro civil o teniendo un hijo, le confesó a Ciudad.com en una extensa entrevista en la que habló de todo. "Yo no creía que íbamos a durar tanto con Guido como pareja, no tengan miedo de decirlo, jajaja. La verdad es que estamos re bien. Compartimos muchas cosas, convivimos hace casi dos años. Tenemos ideas de compartir cuestiones económicas a futuro, como que si compramos algo tiene que ser para los dos, para nuestros hijos. Ya tenemos la idea de formar familia, somos los dos familieros y siento que su familia es mi familia, y capaz que a él le pasa lo mismo", dijo Sol Pérez y habló sobre si tuvieron momentos difíciles durante la pandemia.

"Nos conocimos y nos peleamos en la primera temporada de Mar del Plata, que fue muy fuerte para él, pero al volver no nos separamos más. Nos llevamos bien y tenemos una relación recontra saludable, nos apoyamos sin invadirnos, no nos hacemos escenas de celos, no tenemos conflictos. Por ahora no discutimos. Solo alguna mala contestación que se arregla en el momento, no más.

Finalmente se refirió a una posible boda: ¿Si me imagino el casamiento? Claro que sí. Es más, en la intimidad a Guido le digo “mi marido”, y no lo digo en televisión porque va a pensar que soy una loca que quiere marcar territorio. Él no tiene hijos y estuvo solo durante 17 años, y pasó de eso a estar en pareja con una persona del medio como yo, con toda la exposición y lo que conlleva. Además de eso, convivir conmigo... Ese primer verano fue un montón para él. Hay que saber llevar el medio como pareja de alguien tan expuesta como yo.", cerró.

Sol Pérez fue la gran protagonista de la primera emisión de MasterChef Celebrity

Sol Pérez se llevó todos los halagos por su postre que fue una tarta de cacao con pastelera de café y merengue italiano. La capitana, ya que sacó el tenedor dorado, fue elogiada por los tres jurados del ciclo.

Cuando el postre fue presentado Damián Betular le dijo que el corte era perfecto y que iba a ver como estaba de sabor. Luego le llegó el turno a Donato de Santis que se sonrió y ella en off cuando pasaron el tape aseguró (le gustó, sé que le gustó) y finalmente llegó el turno de Germán Martitegui. "¿Abundante no? le dijo con cara seria.

Finalmente Betular le dio las conclusiones finales junto a los otros jurados: "Son tres preparaciones muy complejas para realizar en una hora, la masa tiene el grosor y la cocción perfecta, la crema tiene un sabor muy sutil y llegas arriba y es realmente impactante lo bien que te quedo el merengue italiano, en texturas y sabores es perfecto." Por su parte Donato le dijo que era espectacular y Germán le transmitió: "Está muy bien porque te vi aconsejando a los demás como jefa de tu equipo". ¡Un diez para Sol!