Ingrid Grudke enfrenta una fuerte denunciada por destrozos

Ingrid Grudke enfrenta un conflicto judicial que pone en duda su accionar dentro de un gimnasio del que es socia. Entre acusaciones y versiones cruzadas, la modelo busca aclarar la situación mientras la denuncia sigue su curso. La disputa no solo involucra cuestiones legales, sino también una historia personal compleja con su expareja, lo que agrega más matices.

La empresaria se encuentra en el centro de una polémica tras ser denunciada en Misiones por supuestos destrozos en un gimnasio del que es socia junto a Martín Colantonio. En las últimas horas, en Puro Show (El Trece), Carolina Molinari aportó detalles sobre el confuso episodio que la involucra.

En el video que se viralizó en redes sociales, se puede ver a la modelo arrancando algunos de los carteles que estaban en algunas de las paredes del gimnasio. Luis Mendoza, el encargado del local, utilizó esta grabación para presentar una denuncia en su contra por destrozos y sustracción de productos. Sin embargo, ella sostiene que simplemente retiró los elementos que le pertenecían y que la acusación es parte de una estrategia para perjudicarla.

Según lo revelaron en el programa, el problema inició cuando Ingrid Grudke tomó la decisión de sacar algunos carteles de una marca de suplementos deportivos que ella misma promocionaba en el lugar. “Cuando ponen estos box de crossfit en el gimnasio, Ingrid lleva una marca de proteínas de la que de hecho ella es la imagen, y además de los productos ponen cartelería”, contó la panelista.

“Cuando estalla todo el escándalo con el ex por la infidelidad con su sobrina, el dueño de la marca de proteínas le dice que no le interesa estar más en el gimnasio si ella no iba a estar ahí, entonces le pidió que saquen la cartelería y que retiren el producto a la venta”, continuó contando Carolina Molinari.

Por su parte, la periodista reveló que, Ingrid Grudke no quería que ninguno de los empleados del local tuvieran problemas, por eso lo hizo ella. Cabe destacar que ella continúa siendo dueña de parte de la empresa. “Lo hizo ella personalmente; además, es dueña del 50% de las acciones y puede hacerlo. Este gimnasio está dentro de la sociedad que tiene con su ex, y es garante de este local”, concluyó.

Ingrid Grudke y su ex pareja, Martín Colantonio

La denuncia contra Ingrid Grudke por destrozos generó una nueva controversia en su vida personal y profesional. Mientras enfrenta acusaciones que ponen en duda su accionar dentro del gimnasio de su expareja, el conflicto sigue abierto y la disputa judicial podría traer consecuencias inesperadas.

