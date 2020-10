Ingrid Grudke reveló qué le dijo a su padre antes de morir

Hace poco más de 15 dias, Ingrid Grudke sufría una devastadora pérdida por la muerte de su padre, Eduardo y por supuesto hoy vive el duelo de la forma que puede, con todo lo que significa perder a su papá. Ahora en una nota radial, la modelo y conductora reveló por primera vez la última conversación que tuvo con él.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” contó: “Mis hermanas y mi mamá me iban anticipando todo el tiempo que yo estuve en Buenos Aires de lo mal que venía mi papá. Todos los días me daban el informe. Hoy está mejor, hoy está peor. Yo venía juntando angustia y tristeza por querer ver a la persona que amas“, comenzó diciendo y luego contó cómo fue su viaje a Misiones a verlo antes de que pase a la inmortalidad.

“Yo entré con todo el protocolo. Mi papá al tener Alzheimer no nos reconocía más que con expresiones, miradas, sonrisas. Tienen lapsus de recordarte. Yo le hablé. Le dije que estaba acá, gracias por traerme. Que la iba a cuidar a mamá y que podía estar en paz. Lo miré fijo. Mis hermanas y mi mamá me dieron una imagen muy deteriorada de mi papá. Lo vi con mucha luz, muy radiante. Con los ojos gigantes y como que me miraba fijo. Me llevé una buena última imagen de él“.

“No me dejaron estar mucho tiempo en la clínica porque estaba en terapia intensiva. Volví y entré a la cocina de la casa de mi mamá y les dije cómo lo había visto. Egoístamente me puso alegre porque me quedé con esa imagen mientras que mis hermanas no. Sentí que papá me estaba esperando“, finalizó.