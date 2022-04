Instagram

Solo hace unas semanas se conoció, por medio de una publicación en Clarín, que Gianinna Maradona y su novio Daniel Osvaldo afianzarían su amor con un “Sí” ante un Juzgado Civil. La noticia ha dado mucho de qué hablar y ahora parece que hay una interna familiar alrededor de la boda.

En una de las emisiones de “Mañanísima”, la presentadora Estefanía Berardi dio indicios de una posible rivalidad entre Dalma Maradona y su hermana Gianinna, debido a la boda con Daniel.

Interna familiar por la boda de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

“A mí me llegó un dato y se está hablando de eso. A Dalma Maradona no le copa mucho la idea”, comentó Estefanía en su Top Five más picante de las redes Sociales.

Asimismo, la presentadora reveló el por qué de la ausencia de Gianinna Maradona durante la celebración del cumpleaños de Dalma Maradona, el pasado 2 de abril. “Gianinna no estuvo presente porque se fue con Daniel Osvaldo a la Pampa, porque él tenía que dar un show y no estuvo presente ese día. Fue el mismo día que Gianinna Maradona cerró su Instagram, para mí, porque no querían que algo se notara en las redes sociales”, afirmó Berardi.

Pampito le dio con un palo al novio de Gianinna Maradona

En el mismo programa, Pampito, que también hacer parte de “Mañanísima”, puso en tela de juicio el talento para cantar de Daniel Osvaldo y preguntó si existía alguien que a verlo a sus shows.

Carmen Barbieri exclamó muy sorprendida “¡Ah, canta!”, y Pampito afiló sus dardos. “Lo mal que canta, lo feas que son sus canciones. No, no, no. No sabés lo qué son ¡Horrorosas!”, cerró el periodista de entretenimiento.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo suelen pasar tiempo juntos mientras el cantante cumple con sus fechas y compromisos a nivel nacional con su banda de rock “Barrio Viejo”.