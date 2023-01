Internas en la familia del Kun Agüero: "Por un 2023 con gente real"

El Kun Agüero finalizó su año de la mejor manera: siendo campeón del mundo. Más allá de no haber podido participar del mundial por los problemas en su corazón, el plantel lo incluyó en la concentración y lo trataron como a uno más. Sin embargo, lejos de las celebraciones y alegrías de compartir el triunfo con sus ex compañeros, parece que al Kun se le complicaron los temas familiares. Todo comenzó con un mensaje compartido por su hermana Mau Castle en redes sociales donde escribió junto a una foto con su hijo: “Por un 2023 con gente real. Salud por los que siguen siendo leal con los suyos”.

Los comentarios de la publicación solo acrecentaron aún más los rumores de una disputa entre el Kun y sus hermanos, gracias a que su otro medio hermano, Gastón del Castillo, le contestó: “Vamos gordi! Te amo hermana”, a lo que Mau no dudó en responderle: “Gastón Del Castillo te amo más Panino. Vos sos REAL o euro? Ah cierto, sos peso”.

Un polémico mensaje puso en duda la relación entre el ex futbolista y sus hermanos.

El enojo por parte de Mau resulta sorpresivo dado que hasta hace unas semanas atrás todo parecía ir más que bien. El día de la final entre Argentina y Francia por la Copa Del Mundo, la hermana del ex delantero escribió en sus redes un emotivo mensaje a su hermano felicitándolo por la victoria del equipo, más allá de no haber sido parte del plantel por sus problemas de salud: “Ya fuiste campeón mundial… cuando elegiste tu corazón. Hoy lo vivís de afuera… apoyando y demostrando que ese corazón es enorme… lo digo siempre no dejás de sorprenderme Ser. FELICITACIONES CAMPEÓN ESTO ES TUYO”.