La macana de Belita Urtubey que enojó a Isabel Macedo

Isabel Macedo agarró a Belita Urtubey "con las manos en la masa" mientras se mandaba una de sus travesuras y no dudó en grabar el momento. Con cierto humor y consintiendo a la pequeña de la casa, la pareja de Juan Manuel Urtubey descubrió que mientras preparaba la comida, su niña experimentaba con el plato que tenía enfrente.

"Yo cocinando y me encuentro con esto de golpe. 5 segundos me distraigo pero no puedo todo a la misma vez", expresó la actriz en el video en el que se la puede ver a su hija más que entretenida en la cocina. Y en la filmación remarcó: "No tengo mil ojos ni mil manos. Te amo bb".

El mes pasado, Belita cumplió 2 años de vida y fue uno de los eventos más importantes para la familia. A pesar de estar en cuarentena obligatoria, decidieron celebrarlo en la intimidad de su hogar con un festejo inolvidable. Actualmente, el político y su familia están instalados en la Argentina por tiempo indeterminado.

Debido a la problemática mundial del coronavirus, la familia tuvo que volver de España luego de estar viviendo allí por compromisos del exgobernador de la provincia de Salta. Ahora solo viven momentos únicos en familia, aislados pero con todo el amor del mundo para que la mimada pase este momento de la mejor manera.