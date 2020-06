Marcelo Tinelli mostró toda su indignación contra Lisandro López, el novio de su hija Micaela

Se llevaban bárbaro y no lo ocultan. Desde que Micaela Tinelli comenzó a salir con Lisandro López, el defensor de Boca Juniors, Marcelo Tinelli lo recibió con los brazos abiertos dentro de su clan. Y a pesar de las diferencias futbolísticas que ambos mantienen, "el Cabezón" es fanático de San Lorenzo y el jugador es hincha xeneize, siempre mantuvieron ese "código de respeto futbolístico".

Ahora, "Licha" tuvo una actitud que "no le gustó nada" al conductor de ShowMatch y éste se lo hizo saber. En una historia de Instagram, Mica primero escrachó a su novio: “Miren lo que me acaba de hacer Lisandro, voy a escracharlo. Me hizo el mate a mí y se hizo el mate para él… ¡y encima trajo el termo de Boca!”, contó la mayor de Marcelo en un video. Y como no podía ser de otra manera, el conductor no perdonó esta actitud de su yerno.

"Me hubiese gustado que @lichalopez2 hubiera tomado del mate y del termo de @sanlorenzo. No lo puedo creer @micatinelli", chicaneó Marce a "Licha" en el video que el que su hija muestra el mate de Boca y que él mismo reflejó en su posteo de Instagram...

