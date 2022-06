Isabel Macedo reveló cómo transita la maternidad de su segunda hija: "Me duele todo"

Hace apenas 4 días que nació Julia, la segunda hija de Isabel Macedo y su esposo, Juan Manuel Urtubey. La llegada de la pequeña implica una nueva etapa en la vida de todos los integrantes de la familia, pero fue la actriz quien decidió contar cómo esta atravesando la maternidad.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Isabel Macedo compartió una seguidilla de videos donde comenta cómo se siente: "Acá estamos, cansada es poco, dolorida. No entiendo, me parece rarísimo que te dejen ir tan rapaz, que te hagan ir tan rápido de ahí, porque como que no estás listo para meterle con todo".

Isabel Macedo con Julia.

Isabel Macedo reconoció que ella es una persona con empuje y entusiasta, pero en esta oportunidad le está costando: "Mira que yo tengo actitud, si hay algo que me sobra es la actitud, vamos para adelante, todo. Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo. Tardo una hora para levantarme de la cama, tardo una hora para todo, pero igual estoy haciendo bastante reposo".

La actriz también quiso agradecerle a todos los seguidores que le mandan mensajes a través de las redes por la llegada de su segunda hija. Mientras amamantaba a Julia, Isabel Macedo expresó: "La cantidad de mensajes lindos...gracias".

Isabel Macedo ya está en su casa con su hija, Julia

A tan solo dos días del nacimiento de la segunda hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, a la artista le dieron el alta médica para que pueda volver a su casa y empezar la adaptación de la bebé a su rutina diaria, así como también el vínculo de Belita con su hermana menor.

Esto sorprendió por completo a la actriz que manifestó en sus redes que no se explica cómo le piden a una madre que acaba de dar a luz a su hija que vuelva a su casa. Isabel Macedo manifestó que todavía no se siente lista para hacerse cargo de todo ya que le cuesta hacer movimientos mínimos, como levantarse de la cama.