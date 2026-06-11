El mini look sastrero de Isidro, el hijo de Rocio Marengo, en homenaje a Willy Wonka

El 3 de diciembre de 2025, Rocío Marengo se convirtió en madre por primera vez con el nacimiento de Isidro, fruto de su relación con Eduardo Fort. Los flamantes padres muestran en redes sociales como es su nueva vida tras la tan esperada llegada de su bebé, como así también las elecciones y decisiones que toman con el crecimiento del pequeño.

En esta ocasión, la conductora mostro la preparación detrás del look de su hijo para estar presente en el estreno de la obra teatral Charlie y la Fábrica de Chocolate, el martes 9 de junio, y generó gran ternura.

Isidro, el mini influencer de la moda: Rocio Marengo mostró su look

El estreno teatral Charlie y la Fábrica de Chocolate en la Argentina reunió a las figuras más revelantes de la industria argentina, que dijeron presente en la primera presentación. Una de ellas fue Rocío Marengo que fue acompañada por su pequeño hijo, Isidro. Y como no puede ser de otra forma, la conductora estuvo en todos los detalles para una de las primeros eventos del bebé.

En línea con la temática de la obra, decidió que Isidro luzca un look tanto tierno como muy elegante. El gran protagonista fue el saco estilo blazer en color violeta intenso, de corte clásico y estructurado, con solapas amplias y botones negros que generan un fuerte contraste visual, combinado con una camisa amarilla vibrante debajo del saco, reforzando la combinación cromática.

Por supuesto que este look sastrero fue muy pensado ya que se trata de una mini estilo de replica del look de Willy Wonka, protagonista de Charlie y la Fábrica de Chocolate. Se trata de un look de sastrería infantil temática, que fusiona la elegancia de un traje clásico con una estética divertida y de fantasía. Lo combinó con un jean oscuro, ideal para descontracturar. Por su parte, Rocío Marengo eligió ir a tono con su hijo al lucir un conjunto sastrero en tono violea uva.

De esta forma, Rocio Marengo demostró que no se escapa ningún detalle para el pequeño Isidro, con quien disfruto de la nueva obra teatral, que promete ser un éxito. Además, dejo claro que tiene a un gran compañero de aventuras.