El accesorio chic de Rocío Marengo para el carrito de su bebé: comodidad y fashionismo

Rocío Marengo sorprendió con un detalle que combina moda y funcionalidad, integrando detalles que aportan estilo a su rutina cotidiana. La elección de la modelo para ir con su hijo al trabajo refuerza cómo los complementos pueden transformar objetos prácticos en piezas con identidad propia, consolidando una estética que gana espacio. Su propuesta se integra de manera natural en la vida diaria y confirma que los accesorios pueden marcar presencia.

Rocío Marengo se lució con un accesorio chic en el carrito de su bebé, Isidro

Rocío Marengo compartió una propuesta donde se destacó la incorporación de accesorios que suman comodidad y tendencia a su día a día. La imagen mostró cómo la moda se integra de manera natural en los momentos familiares de la modelo, confirmando cómo los detalles pueden enmarcarse en tendencia sin perder practicidad. Su estilo se adapta a diferentes contextos y demuestra que la elección de piezas clave puede aportar identidad.

Rocío Marengo e Isidro Fort

A través de sus redes sociales, la presentadora publicó una serie de imágenes junto a su hijo, de apenas seis meses, que rápidamente llamó la atención por un detalle particular. En la foto se pudo ver al pequeño abrigado, mientras que la “carterita” animal print que eligió la modelo se convirtió en el elemento destacado de la propuesta. El bolso no solo cumplió una función práctica, sino que también aportó un toque de estilo que se robó todas las miradas.

La elección del animal print en el accesorio reforzó la idea de que los complementos pueden transformar un objeto cotidiano en una pieza con identidad propia. La combinación de comodidad y moda se reflejó en la forma en que Rocío Marengo integró este detalle a su rutina. Además, para mantener a Isidro Fort abrigado, la comunicadora sumó una manta tejida en tono nude que mantuvo la estética del conjunto.

Isidro Fort, el hijo de Rocío Marengo

El posteo de las fotos fue acompañado por un tierno mensaje de la modelo, quien destacó su felicidad por poder ir a trabajar junto a su hijo. “¡Qué lindo es venir a trabajar con vos, mi amor!! Te amo, Isi”. La frase reforzó la idea de cercanía y naturalidad, mostrando cómo la moda, la maternidad y la rutina pueden convivir en el mismo escenario. La incorporación de accesorios como la carterita animal print enganchada en la manija reforzó la idea de practicidad, manteniendo una estética propia.

El estilo boho chic de Rocío Marengo para ir al trabajo con su hijo Isidro

En distintas oportunidades, Rocío Marengo mostró distintos estilos que reflejan su versatilidad en la moda. Pero en esta ocasión, eligió un look boho chic para ir a trabajar con su hijo que terminó robándose todas las miradas. Eligió un suéter de manga corta en tono crema, que llevó sobre una camisa blanca de mangas largas, logrando un contraste simple y equilibrado. La superposición de prendas aportó un aire relajado sin perder coherencia, ideal para el día a día.

Rocío Marengo e Isidro Fort

El conjunto se completó con pantalón marrón de corte recto, que reforzó la estética práctica y funcional. La elección de tonos neutros permitió mantener el estilismo, mientras que el calzado oscuro acompañó la propuesta a la perfección. El detalle distintivo estuvo en el cochecito verde oscuro, acompañado por una carterita animal print enganchada en la manija. Este accesorio destacó cómo los complementos pueden integrarse a la rutina diaria y sumar identidad al conjunto.

La elección de Rocío Marengo integró moda y tendencia en un conjunto pensado para acompañar su rutina laboral junto a Isidro, su hijo de seis meses. Eligió prendas que aportaron comodidad y versatilidad, logrando un equilibrio entre lo práctico y lo actual. La superposición de piezas y la elección de accesorios discretos reforzaron una estética urbana que se adapta a diferentes escenarios, mostrando cómo los looks pueden convivir con la maternidad en un estilo funcional.

Rocío Marengo e Isidro Fort

Rocío Marengo destacó en su salida junto a Isidro con un cochecito de líneas simples y tono oscuro que transmitió practicidad y estilo. El detalle más llamativo fue la carterita animal print enganchada en la manija, un accesorio que aportó personalidad y funcionalidad al conjunto. La elección de este complemento reflejó cómo transformar un objeto cotidiano en una pieza con identidad propia, integrando moda y comodidad.

VDV