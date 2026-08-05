Rocío Marengo se sinceró sobre el duro proceso y las consecuencias de sus tratamientos para ser mamá

En una entrevista exclusiva con Marcelo Polino para Caras Glam, que se emitirá esta noche a las 22 horas por Caras TV, Rocío Marengo se mostró más sincera que nunca. La conductora de Todo cocinando (El Nueve) compartió detalles inéditos de su vida, incluyendo el arduo camino y las dificultades que enfrentó para convertirse en madre. Además, confirmó el próximo paso que dará con Eduardo Fort.

Rocío Marengo reveló la verdad sobre su tratamiento de fertilidad

El 3 de diciembre de 2025 marcó un día inolvidable para Rocío Marengo, quien se convirtió en madre por primera vez con la llegada de su hijo Isidro. Sin embargo, este momento de felicidad fue el resultado de un largo y difícil proceso que incluyó cinco años de tratamientos para lograr el sueño de ser mamá. Durante la entrevista para Caras Glam, la modelo confesó: “Me asusté. Dije ‘Che, ¿qué onda? Esto no prende’. Y yo, con todo lo que me mediqué, puse mucho esfuerzo”.

Rocío Marengo con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

En esta línea, la conductora recordó que la incertidumbre le generó angustia cuando luego de un largo proceso le informaron que no había funcionado. “En un momento dije ‘¿Qué pasa?’ Fue un tratamiento muy largo que habíamos hecho y de repente me dicen, ‘No, no funcionó’. ‘Ay, ya, ¿qué hacemos?’ Y ahí me desmoroné”, reveló e indicó que luego volvía a probar.

Durante ese tiempo, Rocío Marengo se refugiaba en Chile para evitar la exposición mediática y porque sentía que necesitaba vivir ese proceso en silencio. “Yo no quería ir a programas porque soy tan sincera que me decían, ‘¿Qué estás haciendo?’ Y yo decía, ‘Nada’. Pero no era nada, estaba pendiente de todo: las inyecciones, las dietas, evitar ejercicio para no perjudicarme”, explicó.

Rocío Marengo en Caras Glam//Caras TV

La modelo también aclaró que las dificultades no solo fueron físicas, sino que afectaron su salud emocional y su relación de pareja. “No es fácil el tema de la maternidad. El tratamiento no fue fácil para llevar la pareja. Nada de fácil”, sostuvo y reveló que las hormonas que recibía en el proceso le dejaron secuelas. “Estaba re triste y eso en la pareja te lleva al desgano, la apatía. El no querer trabajar, no querer hacer ejercicios; en ese momento no lo veía, pero hoy que estoy bien de vuelta, para mi eso fueron las hormonas, me tiraron la energía abajo. Me sentía vieja, triste. Me fui apagando, estaba pinchada”.

Rocío Marengo habló de su bebé y anunció el próximo paso que dará con Eduardo Fort

Sobre su hijo Isidro, Rocío Marengo expresó su felicidad y la alegría que sienten ella y su pareja, Eduardo Fort, en esta nueva etapa. Al ser consultada por Marcelo Polino a quién se parece el bebé. La conductora bromeó: “Para mí siempre fue Edu desde que nació. Salió, lo levantaron así tipo Simba de Rey León y dijeron, ‘Es Eduardo’”.

También se refirió a la personalidad tranquila y buena persona que tiene su bebé, que combina rasgos de ambos padres. “Creo que tiene una mezcla justa de los dos. Tiene los ojos del papá, pero cuando lo veo gordito y redondito lo veo muy parecido a mí de bebé”, agregó con ternura.

Rocío Marengo en Caras Glam//Caras TV

Finalmente, la conductora de Todo Cocinando anunció en Caras Glam que el próximo 8 de diciembre realizará la fiesta de bautismo de Isidro, coincidiendo con el primer cumpleaños del niño y el Día de la Virgen, una celebración muy especial para ella. Aunque le consultaron sobre la posibilidad de casarse, la modelo respondió que, por ahora, eso no está en sus planes, y que prefieren disfrutar del presente como familia.

La entrevista completa con Rocío Marengo se emitirá a las 22 horas por Caras TV, donde la modelo continuará compartiendo detalles íntimos de su vida privada. Sin dudas, una historia de lucha, esperanza y amor que inspira a muchas mujeres que enfrentan situaciones similares.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL