El look de campo de Isidro, el hijo de Rocío Marengo: “Gauchito de mamá”

Isidro Fort es uno de los bebés celebridades más seguidos por los medios de comunicación y las redes sociales. El pequeño es hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, y el protagonista de las postales y publicaciones de ambos. Desde su nacimiento, se convirtió en el centro de atención del mundo del espectáculo, consolidándose rápidamente como un mini influencer de la moda infantil. Aunque la modelo resguarda ciertos aspectos de la intimidad familiar, el pequeño Isidro enternece a la audiencia y marca tendencia con cada uno de sus sofisticados atuendos. En las últimas horas, sorprendió a todos al apostar por un tierno look de campo, y abrió la puerta al estilo campestre para niños.

El tierno look de campo de Isidro Fort

El tierno look de campo de Isidro Fort

Rocío Marengo y Eduardo Fort se volvieron padres primerizos el 3 de diciembre del 2025. Isidro Fort llegó para convertirse uno de los hijos de celebridades más queridos en redes sociales, y generó un gran impacto en el universo de la moda infantil. En las diversas postales que sus padres comparten de él, ya sea acompañándolos al trabajo como disfrutando de la tranquilidad de la intimidad, el pequeño se consolida como un verdadero faro de inspiración para miles de familias.

A través de las postales que comparte su madre, Isidro se vuelve el modelo perfecto y demuestra cómo las tendencias de indumentaria pueden fusionar la comodidad extrema con una sofisticación única, adaptada a las primeras etapas de la infancia. La estética que rodea al niño promueve un retorno a lo natural, revalorizando los materiales artesanales y los entornos al aire libre como el escenario perfecto para el crecimiento y el juego de los más chicos. Es por eso que cautivó a todos al sumarse con maestría a la tendencia de la moda de campo, luciendo un atuendo tradicional adaptado a su tamaño.

Isidro posó en un día de campo, junto a una tranquera de madera, vistiendo una coqueta boina negra tejida, que aportó el toque distintivo y folclórico a su imagen. El conjunto incluyó un abrigado saco de lana en tono beige con botones frontales, ideal para los días frescos, combinado a la perfección con un elegante pañuelo negro al cuello atado de forma clásica. En la parte inferior, llevó unos cómodos pantalones de gabardina marrón y un calzado oscuro adaptado para bebés, logrando un equilibrio cromático armonioso. La modelo compartió las postales, y escribió en un tierno gesto: "¡Gauchito de mamá! Te amo Isi".

El tierno look de campo de Isidro Fort

La moda de campo: Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, marca la nueva tendencia

La moda de campo experimentó un enorme resurgimiento a nivel internacional, y bajo conceptos globales conocidos como cottagecore y farmcore aesthetic. Las revistas más prestigiosas y expertas en la industria, como Vogue y Cosmopolitan, destacan cómo las pasarelas europeas apuestan una vez más a la sofisticación rural a través del uso de materiales orgánicos, tonos tierra y siluetas nostálgicas. Si bien la moda de adultos comenzó a girar para un lado más campestre, las tendencias infantiles lograron trasladar este encanto, celebrando la vida al aire libre con un toque de distinción tradicional.

Para los bebés e hijos de celebridades, replicar este fenómeno global requiere seguir pautas específicas que garanticen autenticidad y confort. En lugar de prendas sintéticas, la clave reside en priorizar textiles nobles como la lana merino, el algodón orgánico y la gabardina pesada. Es así, y como siguió Isidro Fort esta apuesta, se arman el vestuario en base a capas funcionales y accesorios de herencia cultural que aporten identidad, tales como boinas tejidas, mantas artesanales y pañuelos rústicos de cuello. Es así como el hijo de Rocío Marengo se volvió una gran influencia en las últimas horas, y se unió a esta ola fashionista que apuesta por un look que lo conecte a la naturaleza.

La moda de campo: Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, marca la nueva tendencia

El "gauchito de mamá" dejó en claro con absoluta soltura cómo la sofisticación y las tradiciones pueden fusionarse a la perfección con un cautivador look de campo. El mismo no solo enterneció a miles de seguidores en el plano local, sino que también dejó en claro que la herencia cultural argentina puede alinearse sin problemas con las pasarelas más exclusivas y las tendencias internacionales de moda infantil.

A.E