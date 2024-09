"Fanático", la última canción de Lali Espósito, se volvió la más escuchada en Youtube, a menos de un día de su estreno. En las redes sociales, "Es un escándalo" es tendencia, debido a diversos usuarios lo utilizaron para hablar del hit. Sin embargo, todo ellos dieron a conocer algunos detalles del videoclip que responderían a las críticas que recibió la cantante desde el entorno de Javier Milei.

Una por una, todas las referencias de la polémica Lali vs. Milei

Lali Espósito le dio la bienvenida a una nueva era más rockera. La cantante se caracteriza por usar un estilo popero, pero decidió incursionar en uno de sus géneros favoritos. Para ellos, utilizó la polémica pelea que tuvo con Javier Milei y sus seguidores, y realizó un videoclip lleno de ironías. Muchos usuarios de X comenzaron a denotar estos detalles, y sus fanáticos lo celebraron.

Al comienzo del video, la artista presentó dos fuertes referencias contra las actitudes del mandatario. En primer lugar, la historia se lleva a cabo en un depósito, tomando el apodo que el presidente le había puesto: "Lali Depósito". En segundo lugar, una fanática vestida de ella comienza a cantar la canción. "Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación", entona. De esta manera, hizo referencia a la entrevista de Milei donde asegura que no escucha a Lali. Por el contrario, él es fanático de los Rolling Stone; banda que aparece en una remera del videoclip.

"Quiere comerme y se come mis sobras, lo tengo encima, parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca", se escucha en el estribillo. Muchos fanáticos tomaron esto como una referencia a los "Me gusta" de Javier Milei en X, de posteos que se referían a Lali, y a las veces que habló de ella en entrevistas. Pero la artista no se quedó solo en la letra. En medio de la historia, aparece un hombre con camisa azul oscuro y una campera de cuero que sería una interpretación del presidente. El personaje comienza a gritar y criticar a la cantante, pero ella lo ignora.

Por otra parte, una de las imágenes en este escenario de casting que muestra el videoclip se puede ver a un joven de traje con un cigarrillo. Los usuarios de las redes no dejaron de referir que sería un guiño, ya que el funcionario Santiago Caputo tras el comienzo del mandato de Milei ganó gran relevancia al mostrarse fumando de una forma especial, como habría replicado Lali en su último lanzamiento.

Por último, los fanáticos de Lali Espósito sacaron una parte, donde dice: "Su mayor fantasía es un día ser yo". Esta letra trajo los recuerdos de la presentación de Javier Milei en el Luna Park, donde mostró su lado musical e hizo un show al principio del evento. Los fanáticos mostraron carteles de la cantante, donde había agotado las entradas de dos funciones en ese mismo lugar.

El videoclip "Fanático" se volvió tendencia y revivió la polémica pelea entre Javier Milei y Lali Espósito. Los fanáticos de la cantante la halagaron y algunos usuarios destacaron el uso de su arte para responder a las críticas. Hasta el momento, el mandatario se mantuvo en silencio, pero muchos esperan un comentario al respecto.

A.E