La historia de Jenna Ortega, protagonista de Merlina: "Represento a las mujeres latinas"

Con tan solo 20 años, Jenna Ortega se convirtió en la actriz del momento gracias a su destacada labor en “Merlina”, serie de Netflix que acaba de confirmar su segunda temporada.

Nacida en California, es la cuarta de seis hermanos e hija de madre puertorriqueña y padre mexicano, y, pese a ser norteamericana, la intérprete habla perfecto castellano y se identifica a sí misma como latina, razón por la que se ha negado a trabajar en producciones como “Narcos: México”.

“Como latina no había muchos papeles para mí, cuando comencé a actuar fue difícil porque no tenía la apariencia que estaban buscando. Siento que la comunidad latina no es tan mostrada y, cuando lo hacen, no es una imagen positiva”, expresó.

Desde pequeña supo que lo suyo era la actuación, debutando en televisión con tan solo 8 años en series y comerciales, en los que tenía pequeños papeles. Pese a que ese era su sueño, hoy se arrepiente de algunas de las vivencias que no pudo experimentar por su trabajo. “Tengo la suerte de estar trabajando incluso en tiempos como estos. Pero lo siento por los niños que, como yo, se están perdiendo el baile de graduación que no pueden tener la experiencia de ir al instituto o a las fiestas de cumpleaños que querían. Porque creo que es una parte tan importante de la vida que me perdí y desearía haberla tenido”, confesó.

“Scream Queen” por excelencia, gracias a su trabajo en reputadas cintas de terror como “Scream” e “Insidious: Chapter 2”, debutó en cine de la mano de Marvel en “Iron Man 3”, lo que significó su gran salto. Rostro de la nueva campaña de Adidas, Jenna Ortega se prepara para comenzar a rodar la segunda parte de “Merlina”, serie a la que se sumó para representar a las jóvenes de su comunidad.

“La oportunidad de interpretar a un personaje tan icónico, porque no hay tantos que sean de mi edad, especialmente latinos, fue lo que me motivó a aceptar este proyecto. Era mi oportunidad de representar a las chicas latinas”, dijo.

Además de esta razón, Ortega aseguró que durante su niñez muchos señalaban su parecido con el personaje. “Me han comparado mucho en mi vida con Merlina, ella era mi personaje favorito, creo que era la favorita de todos, la favorita de los fans. Yo la amaba, vi muchas veces las películas porque estaba obsesionada”.

