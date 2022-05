Jésica Cirio contó el porqué del accidente con su vestido en los Premios Martín Fierro

Jésica Cirio habló esta mañana en su programa “La Peña de Morfi”, sobre el accidentado momento que vivió hace ocho días arriba del escenario, cuando pasó con todo el equipo del programa para recibir el Premio Martín Fierro y su vestido casi la deja desnuda.

La presentadora se tomó desde el minuto uno el tema con humor, no le puso mucho drama al asunto; pero hoy en “La Peña de Morfi”, dio su versión del porqué habría ocurrido que su elegante vestido se le fuera deslizando, hasta dejarla con la mitad de sus senos a la vista de todos.

“¡Bueno, cosas que pasan, qué le vamos a hacer, no hay de otra!” expresó Jésica, luego haber participado de un sketch que preparó la producción del programa sobre el episodio. Cirio no le dio mucha importancia al tema y coincidió con Lizy Tagliani que es algo normal, si bien no es natural que andan por la vida así, no debería sorprender que unos pechos estén a la vista.

“Puede fallar. Yo creo que también la euforia, que nos abrazamos todos”, afirmó la presentadora. En seguida reflexionó y agregó: “Me podría haber controlado un poco más, soy consciente de eso, pero qué se le va a hacer, es así”.

Jésica Cirio aprovechó la oportunidad para agradecerle y enviarle un saludo a Juana Viale, que estuvo allí en la gala y desde la primera fila, le trató, a lo gritos, de advertirle que su vestido se le había caído. "A Juana Viale, que la amo. Le mando un beso enorme, que estaba a los gritos”.

Lizy Tagliani acompañó en la conducción a Jésica Cirio

La gala de los Premios Martín Fierro dejó a varias celebridades en cuarentena, debido a que resultaron positivos de COVID-19. Uno de ellos fue Jey Mammón, el nuevo presentador de “La Peña de Morfi”. El conductor tuvo que ausentarse este domingo y cumplir con el protocolo de aislamiento.

Ante la ausencia de Jey Mammón, Lizy Tagliani fue la conductora que cubrió al presentador. La dupla entre Jésica Cirio y Lizy Tagliani fue muy bien recibida por el público y los comentarios en las redes sociales con mensajes de felicitaciones para ambas, no se hicieron esperar.