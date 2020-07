Jésica Cirio contó la dura decisión que tuvieron que tomar con Insaurralde tras su positivo de COVID

Jésica Cirio, la modelo y conductora de "La Peña de Morfi" junto a Gerardo Rozín dialogó con Pampita en su ciclo "Pampita On Line" de Net Tv. y habló del difícil momento que vivió cuando su marido, Martín Insaurralde dio positivo de COVI-19 y hasta reveló un íntimo deseo que tenía con él y que debido a lo que pasó decidió postergar.

"Después de que uno toca fondo, pasa algo en la pareja, hace que las emociones estén más fuertes que nunca. ¿Se sienten más enamorados?", le preguntó "Pampa". "Sí, todo el tiempo. Igual, nosotros somos muy melosos y con esto peor", confesó ella y antes de que termine la entrevista Pampita quiso saber si luego de tanta angustia no tenían ganas de darle un hermanito a Chloe. Cirio apenada respondió: "También lo pensamos, pero con lo que pasó ya nos arrepentimos. No, todavía no. Chloe ama a sus hermanos con todo su ser. Es hermoso verla con sus hermanos y a sus hermanos con ella. Es la única nena".

El 12 de junio, Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, contó mediante sus redes soaciles que tenía Coronavirus y hasta estuvo internado y la propia Jésica compartió fotos de las video llamadas que le hacía con la hija de ambos Chloe para darle aliento. Hoy ya en su hogar tras vencer al virus Cirio y Martín disfrutan de su familia a pleno.