Hernán Drago contó cuál fue uno de los momentos más duros de su vida

Convertido en uno de los hombres más deseados desde que se separó hace un largo tiempo, Hernán Drago visitó el piso de "Los Angeles a la Mañana" y abrió su corazón. No sólo volvió a remarcar que no tiene sexo hace más de 100 días desde que comenzó la cuarentena, sino que también contó que aún comparte su casa con su exmujer, Bárbara y reveló detalles de su separación y un doloroso momento que vivió debido a esa decisión que tomó.

"No sé de dónde sale lo de ser uno de los hombres más deseados porque yo estoy separado hace bastante tiempo, la verdad me sorprendió, no me considero así y la verdad tampoco entiendo porque tomó tanta trascendencia que lleve 100 días sin tener sexo, estoy cumpliendo la cuarentena como corresponde", comentó el modelo con una risa pícara y luego habló de su separación y el doloroso momento de hablar con sus hijos del tema.

"Mis hijos vivieron en un contexto de familia de 20 años, nos juntamos con Bárbara y les dijimos que íbamos a hablar para ellos. Iba a ser un baldazo de agua fría porque no se lo veían venir. Lo que mas dolió es que se iban a sentir decepcionados. Nos sentamos hablamos con los chicos que ya son grandes e incluso hicimos terapia de pareja para separarnos bien, fuimos para hablar cosas que no podíamos hablar y no nos entendíamos, pero sin duda de la separación lo que mas me dolió fue contárselo a mis hijos", reveló.