Las celebridades le dieron la bienvenida al 2025 junto a sus amigos, familia y seres queridos. Como muchos, continuaron con la tradición de llevar una prenda blanca, para simbolizar la pureza, la renovación, la paz, la alegría, la armonía y la esperanza de dejar atrás el pasado. Sin embargo, hubo algunas de ellas que quedaron en el recuerdo de sus seguidores por la originalidad del look. La China Suárez, Tini Stoessel, Antonela Roccuzzo, Jesica Cirio, Nicole Neumann y Barby Franco son algunas de las que podemos nombrar.

La China Suárez, Barby Franco, Tini Stoessel, Antonela Roccuzzo, Nicole Neumann y Jesica Cirio

De la China Suárez a Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo, los mejores looks de las celebrities para celebrar Año Nuevo

La China Suárez fue una de las primeras en compartir en su cuenta de Instagram hermosas postales de cómo pasó las últimas fiestas del 2024. En medio de los rumores de su relación con Mauro Icardi, la artista se mostró con un lujoso vestido de encaje, ceñido al cuerpo. Cumpliendo con el dress code total white, la actriz cerró el look con un moño negro en su cabello, que lo ataba en una media colita y dejaba caer sus bucles. El mismo se llevó los halagos de los seguidores.

El look de Año Nuevo de la China Suárez

Continuando con un estilo más sensual, pero utilizando la lencería, Jesica Cirio compartió en sus posteos de Instagram su outfit basado en un corset. El mismo era total white y marcaba una transparencia en la parte superior de su cuerpo que lo diferenciaba de muchos otros. Además, lo acompañó con una falda en composé, y cerró el look con unas plataformas estilo campestres. La modelo también recibió buenos comentarios, además de ser una de las que mostró su look en tiempo récord.

El look de Año Nuevo de Jesica Cirio

El look de Año Nuevo de Jesica Cirio

Sin embargo, hubo algunas famosas que eligieron los vestidos para esta ocasión. Nicole Neumann pasó Año Nuevo junto a Cruz Urcera y posó frente al espejo con el bebé. De esta manera, mostró el vestido total white que le llevaba hasta los talones, y tenía como particularidad que se ataba como si fuera una bata. Por último, cerró el conjunto con unos tacos stiletto plateados y una colita ajustada en su cabello.

El look de Año Nuevo de Nicole Neumann

El look de Año Nuevo de Nicole Neumann

Por su parte, Barby Franco se la jugó y optó por las plumas blancas para Año Nuevo. Con un estilo jazzero, la modelo lució un vestido corto, que parecía tejido, y le dio el mayor detalle con pluma en toda la parte superior. Con un cuello que encerraba el suyo, pero le daba un gran espacio a la espalda, la joven le dio un estilo más elegante y de fiesta a la celebración del 2025, contrastando con sus anteriores compañeras.

El look de Año Nuevo de Barby Franco

El look de Año Nuevo de Barby Franco

Por último, pero no menos importante, hubo tres celebridades que le dieron importancia a un look comfy para las altas temperaturas. Primero, Antonela Roccuzzo mantuvo la tendencia de la temporada de verano y mostró un conjunto total white tejido. El mismo consistía en un top con corte triangular y una pollera corta. Cerró el look con unos tacos blancos, estilo sandalias. La modelo compartió hermosas postales junto a Leo Messi, con quien compartieron su amor por los colores claros.

El look de Año Nuevo de Antonela Roccuzzo

El look de Año Nuevo de Antonela Roccuzzo

Juliana Awada, en contraposición a Antonela, lució un look abrigado, ya que pasó su Año Nuevo con familia en el bosque, y el frío complicó el momento. Por eso, la empresaria combinó un pantalón plateado por sobre los talones, con uno de sus suéteres favoritos: un oversize tejido y de cuello alto. Para cerrarlo, lo acompañó de unas cómodas zapatillas negras que le dieron un estilo canchero al atuendo.

El look de Año Nuevo de Juliana Awada

El look de Año Nuevo de Juliana Awada

Finalmente, Tini Stoessel coronó la noche con un estilo más de fiesta, pero combinó el blanco con el negro. La cantante compartió en sus historias de Instagram una divertida foto con amigas, y mostró un top strapless ajustado al cuerpo total white. El mismo terminaba por encima del ombligo, y por eso lo combinó con un short tiro bajo total black. El conjunto quedó a la perfección, sobre todo por su cabello corto que le da un estilo único a todo lo que se pone.

El look de Año Nuevo de Tini Stoessel

La China Suárez, Tini Stoessel, Antonela Roccuzzo, Jesica Cirio, Nicole Neumann, Juliana Awada y Barby Franco destacaron por sobre las celebridades por su originalidad a la hora de preparar looks para Año Nuevo. De esta manera, abrieron la tendencia del 2025 con nuevas ideas que sirven para cualquier ocasión del verano.

A.E