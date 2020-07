Jésica Cirio habló sobre las versiones de que Insaurralde la engañó con su secretaria

Luego de haber dado positivo de Coronovirus allá por el 12 de junio Martín Insaurralde pudo vencer la enfermedad y desde hace un tiempo se encuentra en su casa disfrutando de su familia junto a su esposa, Jésica Cirio. Ahora durante su internación se conoció que su secretaria Victoria Bourio también había dado positivo y muchos heatears en las redes sociales se preguntaron de forma irónica por qué se contagio ella y no la modelo y conductora.

Hoy, la conductora de "Morfi" brindó una nota radial a "El Espectador" por CNN Radio y habló del tema. Ángel De Brito aprovechó la para preguntarle cómo era posible que no se haya contagiado ella, pero sí la secretaria de Insaurralde y Jésica habló sin problemas. "¡Qué bueno que me lo preguntás! Vicky, la secretaria de Martín es parte de mi familia, yo la amo con todo mi ser. Ella se angustió mucho cuando dijeron que se había contagiado ella y yo no. Había mucha gente tirando mala energías, pero ya pasó. Dijeron muchas cosas de mí, que una más...", dijo y siguió...

"No me molestó el prejuicio sino la ignorancia, porque es el desconocimiento de la enfermedad, porque hubo muchísimos casos en los que no se enfermaron todos en la misma casa. Es la cantidad de haters. Es un poco esta famosa grieta que revolucionó y había mucha gente tirando mala energía. Cuando me pongo a seguirlos veo que tienen cinco, seis seguidores y ahí veo que son cuentas falsas", sentenció.