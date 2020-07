Marcha atrás: Carlos Menem y Zulema Yoma no se casan, la palabra de Zulemita

Hace tan sólo una semana en "Fantino a la Tarde", Mauricio D´Alessandro aseguró que por estos días Carlos Menem y su exmujer de quien está separado hace 29 años, Zulema Yoma iban a contraer matrimonio por segunda vez. La información comenzó a circular en todos los medios y hasta algunos periodistas aseguraron que tenían fecha programada en un registro civil de Belgrano, cerca de donde vive el ex Presidente de la Nación.

Ahora en tan solo días el panorama cambió, hay quienes dicen que Carlos y Zulema tuvieron discusiones en le medio y por eso cancelaron la boda; pero esta mañana en el programa de radio de Guido Kaczka donde también trabaja Marcela Tauro y Guillermo Coppola, el ex representante de Diego Armando Maradona se comunicó por WhatsApp con Zulemita, hija del matrimonio, quien desmintió que sus padres fueran a casarse. Entonces Tauro reprodujo la conversación en el ciclo de Alejandro Fantino donde es panelista.

"Hola Zule bombón cómo estás soy Guillote, sin podés te agradecería que me respondieras el mensaje, necesito saber que pasa con el matrimonio de mamá y papá", comenzó diciéndole el exrepresentante a Zulemita. Ella enseguida tomó el guante y le respondió descartando totalmente la posibilidad de un nuevo casamiento: "No Guillote son todas mentiras, la verdad que a mi me hubiese encantando en algún momento sabés que siempre fue mi deseo, pero en este momento mi papá está en un tramo delicado de su salud y no es momento para nada. Te queremos mucho cuidate".