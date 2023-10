Jesica Cirio rompió el silencio tras el escándalo de Martín Insaurralde

Jesica Cirio fue imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras conocerse el escándalo que involucra a su exmarido, Martín Insaurralde y a Sofía Clerici.

La conductora quedó en el ojo de la tormenta luego de que salieran a la luz las imágenes de las lujosas vacaciones del ex Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires con la modelo en Marbella, España. Fiel a su canal, Jésica Cirio habló por primera vez al respecto sobre este tema en el noticiero de Telefe.

Qué dijo Jesica Cirio en Telefe tras el escándalo que involucra a Martín Insaurralde y a Sofía Clerici

"Siempre me gustó tener independencia económica. Mi economía es mi economía", expresó Jesica Cirio para dejar en claro que a pesar de haber estado casada con Martín Insaurralde, mantenía separada la economía.

Germán Paoloski le preguntó a Jesica Cirio si se separó porque vió algo que no le gustó: "Uno nunca se separa por un solo motivo y cuando las cosas no están bien, uno busca preservar lo más preciado que son los hijos". "Yo me separé en noviembre pero un duelo siempre es largo", acotó la conductora de "La Peña de Morfi".

Al ser consultada sobre la confirmación de la infidelidad de Martín Insaurralde con Sofía Clerici, Jesica Cirio respondió: "Sí, pero me enteré igual que ustedes". De esa forma aclaró que sus sospechas eran ciertas pero que hasta que no salió a la luz, no lo pudo comprobar.

Qué pasó entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Martín Insaurralde se convirtió en el centro de atención de los medios y las redes sociales durante el pasado fin de semana, después de que se difundieran imágenes en las que disfrutaba de un lujoso yate en Marbella, España, en compañía de la modelo Sofía Clerici. Durante estas vacaciones, Clerici compartió detalles de los excesivos gastos que realizaron juntos.

Tras el escándalo, el político tomó la decisión de renunciar a su cargo como Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires como así también de bajar su candidatura a concejal en Lomas de Zamora y ahora enfrenta una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.