Jesica Cirio llamó poderosamente la atención de los seguidores al compartir en sus redes un excéntrico retoque estético que se realizó. Pero también aprovechó la oportunidad para concientizar sobre la importancia de elegir bien a los profesionales con los que uno se opera.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Jesica Cirio compartió un video antes de realizarse una breve intervención. "En un ratito nada más, entro al quirófano. Estoy haciendo esta historia porque con todo lo que está pasando me parece que está bueno ser consciente y siempre que nos vamos a hacer una intervención estética, hacerlo con un cirujano o un médico de confianza y que realmente tenga criterio para trabajar", expresó la modelo.

Pero eso no es todo, ya que más tarde Cirio reveló el misterio y contó qué fue lo que le hicieron. "Ya salí de la intervención, fueron 15 minutos, muy rápido. Me hice un láser en las partes íntimas que te ayuda a rejuvenecer, a mejorar la piel, está buenísimo", confesó la conductora.

Como si eso fuera poco, Jesica aseguró que no es la primera vez que se somete a dicho procedimiento: "Yo me lo vengo haciendo todos los años, me lo hago una vez por año, porque más allá de cuidarnos por fuera, también nos tenemos que cuidar por dentro y me parece que es algo que hay que mantener y cuidar".

Jesica Cirio.

En qué consiste el procedimiento que se hizo Jesica Cirio

El término rejuvenecimiento vaginal se refiere a un grupo de procedimientos. En el caso del área de la genitalia externa, los tratamientos buscan mejorar la apariencia de la labia interna o externa, o ambas, con la intención de lograr una apariencia más juvenil. Pero también ayudan a otros problemas médicos.

Las diferentes prácticas se pueden dividir en dos labioplastía y vaginoplastía. La primera no requiere de hospitalización, mientras que para la segunda se recomiendan varios días de descanso. En el caso de Jesica Cirio, se hizo la labioplastía, ya que en cuestión de minutos estaba lista para volver a su casa.