Jésica Cirio suele mantener un perfil bajo en los medios y nunca habla de su vida privada. Sin embargo, hace meses que viene corriendo un rumor que va tomando cada vez más fuerza: la crisis de pareja con Martín Insaurralde. Y ya cansada de los supuestos, decidió compartir en sus redes sociales un comunicado confirmando su separación.

Jésica Cirio, Martín Insaurralde y Chloe Insaurralde.

"Después de diez años maravillosos decidimos tomar caminos diferentes y eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer como familia", dijo Jésica Cirio en un video que grabó para sus historias de Instagram. Sobre Martín Insaurralde aseguró: "Martín es un excelente padre, fuimos súper felices y en esta etapa Chloe, su crecimiento y desarrollo, son para nosotros lo más importante del mundo".

A pesar de confirmar que están separados, Jésica Cirio y Martín Insaurralde se llevan muy bien y están enfocados en buscar lo mejor para su hija. "Vamos a sacar adelante la familia con mucho amor y respeto, acompañándonos en este proceso", profundizó la conductora de La Peña de Morfi.

El estado civil de Jésica Cirio

Jésica Cirio abrió esta tarde la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las Historias de Instagram. Fue así que recibió varias consultas de sus seguidores que querían saber de todo.

Por supuesto no podía faltar la de su estado civil, tras haber confirmado su separación.

"¿Estás soltera?", le escribió un follower. Y la modelo respondió: "Sí, estoy soltera. No estoy con nadie". Luego, entre risas agregó: "Así que ya saben, tengo mi MD abierto".

Por otra parte, a Jésica Cirio le consultaron si volvería a ser madre. "Sí, me encantaría ser mamá nuevamente Bueno, no ya ni ahora pero en un futuro, ¿por qué no?", contestó la mamá de Chloe.

Las preguntas continuaron y la ex de Martín Insaurralde respondió, entre otras cosas, que disfruta mucho del sexo y que -cree- no saldría con un joven de 25 años.