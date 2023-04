Ángel de Brito no le da tregua a Jey Mammón. A pesar de que el exconductor de La Peña de Morfi de Telefe aseguró que se exiglió en España, para descansar la mente, la polémica por las denuncias de su expareja menor de edad, Lucas Benvenuto por violación, lo seguirán hasta donde vaya.

El conductor de América TV hizo públicas las imágenes de Jey Mammón en España y mostró y dio detalles de cómo transita sus días exiliado en Madrid.

Filtran cómo Jey Mammón pasa sus días exiliado en España.

Omar Calicchio y Jey Mammón.

Jey Mammón.

Desde el primer momento de su llega a España, Luis Ventura aseguró en "A La Tarde" de América TV, que Jey Mammón estaba viviendo en la casa de la actriz Cecilia Roth. "Me reservo mi opinión sobre este caso, es muy delicado. Quiero ser prudente, no quiero involucrarme". fue la palabra de la actriz cuando Ángel de Brito del consultó a la actriz por Jey Mammón. Según el presentador de LAM, Jey vive en un hotel, no con Cecilia.

La actriz está filmando una serie en Barcelona lo que la aleja físicamente de Jey Mammón.

"Estuvo varias horas horas reunido con un actor argentino, que está allá, se llama Omar Calicchio. ¡Muy conocido! Jey Mammón le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático", expresó Jey Mammón.

Según Ángel de Brito, se vieron en un café y hablaron de hacer un proyecto juntos: "Jey Mammón quiere escribir un musical", remarcó el periodista.

Lucas Benvenuto habló con Karina Mazzocco sobre Jey Mammón

La víctima de violación, Lucas Benvenuto, habló con la periodista de América TV y desmintió que las acusaciones de extorsión menciondas por Jey Mammón. "Nunca extorsioné a Jey Mammón".

Lucas Benvenuto.

Lucas desmintió a Jey y fue en contra de sus dichos: "No era una relación de amor entre un nene y un adulto. Jey se acostaba con un nene de 14 años". Con relación al viaje de Jey Mammón a España, Lucas Benvenuto dijo: "No me hace feliz que Jey Mammón se fue. Siento un vacío".

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

